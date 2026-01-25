Green Bridge Metals startet vielversprechendes Bohrprogramm in Minnesota!

David Suda, CEO von Green Bridge, bezeichnete den Beginn der Bohrungen als wichtigen Meilenstein. Das Unternehmen plant, das Kupferpotenzial eines Projekts zu untersuchen, das bereits eine Titanressource beherbergt. Das Bohrprogramm umfasst sechs Diamantkernbohrlöcher mit einer Gesamttiefe von etwa 1.800 Metern und einem durchschnittlichen Abstand von 50 Metern zwischen den Löchern. Die Bohrungen sind so konzipiert, dass sie die bekannte Titanmineralressource durchteufen und die kupferhaltigen Abschnitte überprüfen, die in historischen Bohrungen identifiziert wurden.

Green Bridge Metals Corp. hat den Start eines Diamantkernbohrprogramms auf dem Projekt „Titac“ im Nordosten Minnesotas bekannt gegeben. Dieses Programm ist die erste Phase gezielter Bohrungen, die darauf abzielt, die Kupfermineralisierung in der Lagerstätte „Titac South“ zu bewerten und zu erweitern. „Titac South“ verfügt über eine bestehende Titandioxid-Mineralressource, die in einem technischen Bericht gemäß NI 43-101 dokumentiert ist.

Die Hauptziele des Programms sind die Definition der geologischen und strukturellen Kontrollen der Kupfermineralisierung, die Validierung historischer Analyseergebnisse und die Untersuchung der räumlichen Beziehung zwischen Kupfermineralisierung und geophysikalischen Anomalien. Diese Ergebnisse sollen dazu beitragen, das geologische Modell zu verfeinern und als Leitfaden für zukünftige Bohrphasen zu dienen.

Die Lagerstätte „Titac South“ wird durch umfangreiche historische Daten unterstützt, darunter 32 Bohrlöcher, von denen 26 Kupfermineralisierung durchteufen. Diese Mineralisierung wurde jedoch bisher nicht als primärer Explorationsschwerpunkt verfolgt. Neuere geophysikalische Daten, einschließlich luftgestützter EM-Messungen und 3D-Magnetik, haben vielversprechende Anomalien identifiziert, die mit der bekannten Mineralisierung korrelieren.

Green Bridge Metals plant, abhängig von den Ergebnissen des Phase-1-Programms, weitere Bohrungen zur Überprüfung der Kupferkontinuität und zur Erkundung ähnlicher geophysikalischer Anomalien in der Region durchzuführen. Das Unternehmen fokussiert sich auf Projekte mit kritischen Mineralvorkommen in etablierten Bergbaujurisdiktionen, was in der aktuellen geopolitischen Lage von wachsender Bedeutung ist.

Insgesamt könnte das Projekt „Titac“ eine bedeutende Rolle im US-amerikanischen Rohstoffsektor spielen, insbesondere in Anbetracht der strategischen Relevanz von Kupfer und Titan für die Elektrifizierung und Verteidigungsanwendungen.

