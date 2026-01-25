Wirtschaft
VW-Konzernchef Blume stellt US-Investitionen infrage
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens Konzernchef Oliver Blume fordert nach der Davos-Rede von US-Präsident Donald Trump eine selbstbewusste Linie Europas. Die EU habe auf die Zoll-Drohungen "richtig" reagiert, sagte er dem "Handelsblatt": "Europa hat viele Stärken und kann mit Selbstvertrauen agieren. Deshalb sind klare Positionen wichtig."
Neue US-Investitionen knüpft Blume an Entlastung: "Bei einer unveränderten Belastung durch die Zölle ist eine große zusätzliche Investition nicht finanzierbar." Das gelte auch für ein mögliches Audi-Werk in den USA, für das im Konzern seit Monaten konkrete Pläne diskutiert werden.
Audi und Porsche sind vom US-Zollregime besonders stark betroffen. Allein Audi sollen die Zölle im abgelaufenen Jahr 1,3 Milliarden Euro gekostet haben. Auch zu Porsche sagte Blume, man habe in den USA "kaum Geld verdient". Der 57-Jährige hatte den Sportwagenbauer bis zum Jahresende als Vorstandschef geführt und konzentriert sich seit diesem Jahr vollständig auf den Konzern.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrallye als Reaktion auf Nachrichten, die Rolle und Nachhaltigkeit der Dividende, Käufe um ~97 €, sowie um geopolitische Risiken, die teils massive Kursverluste (150 €) bewirken könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Rivarama schrieb 23.01.26, 13:24
Was willst du denn mit der Dividende, wenn nach der Dividendenzahlung der Kurs um die Dividende + X fällt?
Lputjan schrieb 18.01.26, 18:56
Volkswagen auf L&S bei 97.26€!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
vonHS schrieb 18.01.26, 15:10
Volkswagen lieferte im Jahr 2025 weltweit 4,73 Millionen Fahrzeuge aus und hielt damit die Lieferungen trotz schwieriger Marktbedingungen nahezu konstant (-1,4 %):mitdiskutieren »
https://www.steelradar.com/en/haber/volkswagen-delivered-473-million-vehicles-globally-in-2025/
https://www.steelradar.com/en/haber/volkswagen-delivered-473-million-vehicles-globally-in-2025/
