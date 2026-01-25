6.500 US-Dollar? Steht der Goldpreis vor einer historischen Neubewertung?

Das Thema Edelmetalle hält Anleger und Investoren nach wie vor in Atem. Besonders spannend und hochexplosiv ist die Situation derzeit bei Silber. Der Silberpreis stieg am Freitag rasant auf 100 US-Dollar und könnte bis Ostern auf 150 US-Dollar explodieren. Platin nimmt die 3.000 US-Dollar ins Visier und Palladium hat sich bereits über die 2.000 US-Dollar zurückgekämpft. Es brennt an alle Ecken und Enden und an potenziellen Gesprächsthemen mangelt es nicht. Der Goldpreis gleicht einem Pulverfass, setzt er doch die 5.000 US-Dollar bereits massiv unter Druck. Die Grönlanddebatte und Trumps Zolldrohungen hatten Gold an die 5.000 US-Dollar heranrücken lassen. Und trotz oberflächlicher Beruhigung der Lage hielten sich Gold und Silber auf ihren exponierten Niveaus. Das nährt wiederum die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rallye.

Das Thema Grönland mag sich zunächst beruhigt haben, doch dafür richtet sich der Fokus wieder auf den Iran und die Golfregion. Die Nachricht, dass wohl eine große US-Flotte auf dem Weg in die Region ist, sorgte für einigermaßen Verunsicherung – und steigende Ölpreise. So hat Brent-Öl die 65 US-Dollar überwunden und könnte nun in Richtung 70 US-Dollar durchlaufen.

Die US-Notenbank wird am Mittwoch (28. Januar) ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Mit einer Leitzinssenkung ist jedoch nicht zu rechnen. Dennoch könnten die begleitenden Kommentare und Kommuniqués die US-Dollar-Schwäche forcieren und so Gold und den anderen Edelmetallen in die Karten spielen. Die Greenback-Schwäche weitete sich bereits zuletzt aus. So sackte der wichtige US-Dollar-Index unter die Marke von 98 Punkten. Aus charttechnischer Sicht droht hier eine weitere Ausdehnung der Schwäche. Von den für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen droht den Edelmetallen ebenfalls keine Gefahr. Mit knapp 4,23 Prozent notieren sie auf einem moderaten Niveau.

Run auf physisch besicherte Gold-ETF und die Gold-Silber-Ratio im Blick

Um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen, werfen wir an dieser Stelle regelmäßig einen Blick auf die aktuelle Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs. Nachdem es zur Wochenmitte wohl aufgrund der Entspannung in der Geopolitik zu leichten Abflüssen kam, setzte in der zweiten Wochenhälfte ein Run ein. Kurzum. Der Trend zum Bestandsaufbau setzt sich fort. Damit bleibt der Goldpreisrallye ein wesentlicher Eckpfeiler erhalten.

Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.987 US-Dollar und der Silberpreis bei 102,9 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt entsprechend knapp 48,5. Vor einer Woche lag die Ratio noch bei 51. Zudem liegt sie mittlerweile deutlich unter dem langfristig relevanten Durchschnittswert von 60. Demnach hätte Gold gegenüber Silber sogar ein gewisses Nachholpotenzial. Allerdings sollten auch Ratio-Werte von unter 40 nicht überraschen. Zuletzt konnte man diese im Jahr 2011 beobachten.



Steht der Goldpreis vor einer historischen Neubewertung?

Ein Ausbruch des Goldpreises über die 5.000 US-Dollar scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nur eine Frage der Zeit zu sein. Die eigentliche Frage dürfte daher lauten – Was passiert danach? Die Vorstöße über die 3.000 US-Dollar und 4.000 US-Dollar verliefen im Großen und Ganzen nach dem gleichen Muster ab - Ausbruch über die jeweilige 1.000er Marke, kurze Zwischenrallye, Rücksetzer auf Ausbruchsniveau und schließlich die Wiederaufnahme der Ausbruchsbewegung. Die entsprechenden Phasen sind im obigen Gold-Chart gekennzeichnet. Es sollte also nicht völlig überraschen, wenn es dieses Mal so ähnlich abläuft. Allerdings muss aufgrund des exponierten Kursniveaus jederzeit mit Gewinnmitnahmen und kräftigen Rücksetzern bei Gold gerechnet werden. Der Start in die neue Handelswoche ist daher womöglich bereits richtungsweisend.

Ein Goldpreis oberhalb von 5.000 US-Dollar käme bereits einer historischen Neubewertung gleich. Die 5.000 US-Dollar dürften jedoch nicht das Ende der Fahnenstange sein. So wird ein Goldpreis von 6.000 US-Dollar immer öfter und offener unter Experten diskutiert. Selbst ein Durchmarsch von Gold auf 6.500 US-Dollar ist nicht kategorisch auszuschließen.

Aktuell wirken Dax, Dow Jones Ind, Nasdaq 100 & Co. recht stabil. Doch der Schein könnte trügen. Insbesondere Tech-Aktien bleiben angesichts der Berichtssaison korrekturgefährdet Die Intel-Aktie, die noch bis vor kurzem haussierte, nun aber Opfer enttäuschender Quartalszahlen wurde und nach Veröffentlichung massiv einbrach, ist hier ein prominentes Beispiel. Die Aktien der großen Goldproduzenten wie Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold oder aber Agnico Eagle Mines stellen somit unverändert exzellente Alternativen dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

