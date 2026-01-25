    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    61 Prozent sehen Trump als Bedrohung für Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit sieht Trump als Bedrohung für Deutschland.
    • 61% fordern härteren Kurs der Bundesregierung.
    • 24% betrachten Trump als Verbündeten.
    Umfrage - 61 Prozent sehen Trump als Bedrohung für Deutschland
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Bundesbürger sieht in US-Präsident Donald Trump laut einer Insa-Umfrage eine Bedrohung für Deutschland. In einer repräsentativen Befragung für die "Bild am Sonntag" unter rund 1.000 Menschen gaben 61 Prozent eine entsprechende Antwort. 24 Prozent sehen Trump hingegen als Verbündeten. 15 Prozent machten keine Angaben.

    Die kritische Sicht auf Trump spiegelt sich in dem mehrheitlichen Wunsch nach einem härteren Kurs der Bundesregierung gegenüber Trump wider. Für mehr Härte sprechen sich 52 Prozent der Befragten aus. Mehr Kooperation halten hingegen 31 Prozent der Bürger für den richtigen Weg. 17 Prozent machten keine Angaben. Die Befragung lief vom 22. bis zum 23. Januar./bg/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage 61 Prozent sehen Trump als Bedrohung für Deutschland Eine Mehrheit der Bundesbürger sieht in US-Präsident Donald Trump laut einer Insa-Umfrage eine Bedrohung für Deutschland. In einer repräsentativen Befragung für die "Bild am Sonntag" unter rund 1.000 Menschen gaben 61 Prozent eine entsprechende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     