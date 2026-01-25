VW
Audi-Werk in USA wegen Zöllen nicht finanzierbar
- Audi-Werk in den USA hängt von Zollsenkung ab.
- Blume fordert Kostenentlastungen für Investitionen.
- Gespräche mit US-Regierung bisher ohne Ergebnisse.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Das erwogene Audi-Werk in den USA kann Volkswagen erst bauen, wenn Präsident Donald Trump die Belastung durch Zölle senkt. Das machte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" Oliver Blume deutlich, der Chef des Volkswagen-Konzerns, zu dem Audi gehört. "Bei einer unveränderten Belastung durch die Zölle ist eine große zusätzliche Investition nicht finanzierbar", antworte Blume auf eine entsprechende Frage. "Was wir brauchen, sind kurzfristige Kostenentlastungen und langfristige verlässliche Rahmenbedingungen."
Audi denkt seit 2023 über den Bau eines Werks in den USA nach. Als Grund wurden seinerzeit neue Subventionen in den Vereinigten Staaten genannt, die den Bau eines Werks wirtschaftlich interessant machten. Inzwischen setzt aber die US-Regierung unter Trump europäische Autobauer mit Zöllen unter Druck. Den VW -Konzern belastete das in den ersten neun Monaten 2025 mit und 2,1 Milliarden Euro, wie Blume sagte.
Der Konzernchef sprach dennoch von einer "Vorwärtsstrategie" für das US-Geschäft und deutlichen Wachstumschancen. Das einst formulierte Ziel von zehn Prozent Marktanteil in den USA nannte Blume aber ein altes Ziel. Heute müsse Volkswagen Schritt für Schritt vorangehen.
Zum Bau eines Audi-Werks habe es einige Gespräche mit der Regierung in Washington gegeben, etwa mit Präsident Trump und seinem Handelsminister Howard Lutnick - aber noch ohne die benötigten Ergebnisse. "Wer investiert, Arbeitsplätze und Wertschöfpung schafft, der muss auch Vorteile auf der Kostenseite haben", forderte Blume. "Wir bleiben offen für Lösungen, von denen beide Seiten profitieren."/bf/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 105 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,65 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,52 %/+33,33 % bedeutet.
