Verband
Mittelständler können über Social Media punkten
- Soziale Netzwerke stärken Marketing für Mittelstand.
- Persönlichkeit und Werte statt große Budgets nutzen.
- Sichtbarkeit und Mut zur Unperfektion sind entscheidend.
BERLIN/HEIDELBERG (dpa-AFX) - Soziale Netzwerke bieten laut dem Verband der Unternehmerinnen in Deutschland besonders für mittelständische Unternehmen Chancen beim Marketing. "Gerade mittelständische Unternehmen können über Social Media ihre größte Stärke ausspielen: Persönlichkeit", sagte eine Sprecherin des Verbandes. "Sie müssen nicht mit Marketingbudgets großer Konzerne konkurrieren, sondern mit Haltung, Werten und echter Nähe."
Beispielhaft dafür sei Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin des Fünf-Sterne-Superior-Hotels "Europäischer Hof Heidelberg". Ihre Videos werden etwa auf Tiktok zum Teil millionenfach geklickt. "Ihr Vorgehen zeigt exemplarisch, dass Social Media kein "nice to have", sondern ein strategisches Instrument der Unternehmensführung ist", erklärte die Sprecherin. "Caroline von Kretschmann beweist, dass Sichtbarkeit von Führung, Offenheit und Mut zur Unperfektion entscheidende Erfolgsfaktoren sind und branchenübergreifend funktionieren."
Von Kretschmann ist seit dem Jahr 2020 sehr aktiv in den Sozialen Netzwerken, mit Tanz- und Playbackvideos, aber auch mit einem Hotel-Wiki und politischen Beiträgen. Das Hotel im Zentrum Heidelbergs hat laut von Kretschmann einen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro jährlich bei rund 35.000 Übernachtungen.
Experten verweisen noch auf andere, allerdings kleinere Erfolgsgeschichten auf Social Media, wie "Das Schokoladenhotel" im niedersächsischen Westerstede und das Naturkosmetik-Unternehmen Annemarie Börlind GmbH im Schwarzwald./jak/DP/zb
Das Umsatzwachstum ist allerdings beachtlich und angeblich profitiert man da bereits materiell von KI (Werbung wird effizienter). Für das Wachstum und die Profitabilität, die z.B. deutlich über Amazon‘s Werten liegt, wird Meta einem KGV von c.20 bewertet wohingegen Amazon bei über 30x liegt.
Schlumpf, was läuft eigentlich bei dir schief???
Meta hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und sämtliche Analystenschätzungen regelrecht pulverisiert. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz zahlt sich aus – das merkt man nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Bilanz. Wer dachte, Meta hätte seinen Zenit erreicht, wurde eines Besseren belehrt. Die Effizienz, mit der das Unternehmen mittlerweile läuft, ist beeindruckend.
Klar, der Kurs ist kein Schnäppchen, aber mit dieser Performance und dem klaren Zukunftsfokus auf AI & Co. ist das Teil meiner Meinung nach kein reines Spekulationsobjekt mehr – sondern ein Tech-Gigant auf Turbo-Modus. Ich bin (endlich) rein und bleibe gelassen.