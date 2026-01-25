0-Sieg bei Union Berlin

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    • BVB rückt näher an Bayern nach 3:0-Sieg heran.
    • Bayern verliert erstmals in dieser Saison gegen Augsburg.
    • Rückstand auf Bayern beträgt nun noch acht Punkte.
    BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga zumindest ein klein wenig näher an den klaren Spitzenreiter FC Bayern München herangerückt. Nach der ersten Saisonniederlage des Rekordmeisters beim 1:2 gegen den FC Augsburg siegte der BVB 3:0 (1:0) beim 1. FC Union Berlin. Damit beträgt der Rückstand auf die Bayern nach dem 19. Spieltag noch acht Punkte. Emre Can sorgte bei eisigen Temperaturen mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 10. Minute für Dortmunds Führung. Nico Schlotterbeck gelang per Kopf nach einem Eckball in der 53. Minute das zweite Tor. Maximilian Beier traf in der 84. Minute zum Endstand./se/DP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit kaum um finanzielle Aspekte der Borussia Dortmund‑Aktie; die Diskussion dreht sich überwiegend um Spielprognosen, Trainer‑ und Spielernews (Form, Verletzungen, Transfers) sowie Fankommentare. Es finden sich keine nennenswerten Aussagen zur Kursentwicklung, Bewertung, fundamentalen Kennzahlen oder technischer Analyse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

