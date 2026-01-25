Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

NV Bekaert ist ein führender Anbieter von Stahlkabeln und -drähten mit globaler Präsenz, der sich durch Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnet.

Dividenden & passives Einkommen: Mit NV Bekaert nachhaltige Einkommensströme aufbauen

NV Bekaert gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,97 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,58 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in NV Bekaert investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +38,58 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

NV Bekaert verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,97 %.

Mit +4,97 % Dividendenrendite bietet NV Bekaert ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen NV Bekaert für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,97 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,58.

NV Bekaert weißt eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,97 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.