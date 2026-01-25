Starke Ausschüttungen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
NV Bekaert ist ein führender Anbieter von Stahlkabeln und -drähten mit globaler Präsenz, der sich durch Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnet.
Dividenden & passives Einkommen: Mit NV Bekaert nachhaltige Einkommensströme aufbauen
NV Bekaert gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,97 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,58 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in NV Bekaert investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +38,58 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
NV Bekaert verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
Mit +4,97 % Dividendenrendite bietet NV Bekaert ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen NV Bekaert für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,97 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,58.
NV Bekaert weißt eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,97 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
NV Bekaert Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.01.2026
Einen starken Börsentag erlebt die NV Bekaert Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 40,05€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,97 %, eine Investition von etwa 20.121€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,900000
|+42,86 %
|+4,97 %
|2025
|1,330000
|+5,56 %
|+3,79 %
|2024
|1,260000
|+9,09 %
|+2,79 %
|2023
|1,155000
|+10,00 %
|+2,76 %
|2022
|1,050000
|0,00 %
|+3,04 %
Warum NV Bekaert für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,97 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +12,59 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 8,58
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
NV Bekaert Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,49 %
|1 Monat
|+6,66 %
|3 Monate
|+12,34 %
|1 Jahr
|+20,09 %
Informationen zur NV Bekaert Aktie
Es gibt 51 Mio. NV Bekaert Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd. € wert.
NV Bekaert Aktie jetzt kaufen?
Ob die NV Bekaert Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NV Bekaert Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.