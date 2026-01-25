    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Schlotterbeck über Zukunft

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Werde mir eine Deadline setzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schlotterbeck setzt sich selbst Deadline für Entscheidung.
    • Vertrag bis 2027, BVB will verlängern, keine Einigung.
    • Trainer und Geschäftsführer hoffen auf Verbleib beim BVB.
    Schlotterbeck über Zukunft - Werde mir eine Deadline setzen
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck will sich bei seiner Entscheidung über eine Zukunft bei Borussia Dortmund selbst einen Zeitrahmen festlegen. "Ich denke schon, dass ich mir irgendwann eine Deadline setze", sagte der 26-Jährige nach dem 3:0 der Dortmunder bei Union Berlin. "Ich bin Bauchmensch. Ich werde irgendwann eine Entscheidung treffen, aber ich sage euch nicht, wann die Deadline ist."

    Gemeinsam mit seinem Vater und Bruder Keven, der ebenfalls Profi ist, werde er irgendwann eine Grundsatzentscheidung treffen. Vor dem Sommer, wie er bei Sky ergänzte.

    Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird unter anderem auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, der aber auch mit Dayot Upamecano verlängern will.

    BVB-Geschäftsführer Lars Ricken sagte über eine mögliche Verlängerung von Schlotterbeck: "In Zeiten, wo immer mehr Spieler immer schneller auch wechseln, wäre es natürlich ein überragendes Zeichen." Das Gesicht eines Vereins zu werden, schafften nicht so viele Innenverteidiger. "Hier beim BVB hatten wir Mats Hummels und Jürgen Kohler. Und dementsprechend wünschen wir uns natürlich und hoffen wir, dass er bei uns bleibt." Trainer Niko Kovac sagte bei Sky, er habe ein positives Gefühl./dav/DP/zb

    Borussia Dortmund

    0,00 %
    -0,45 %
    +2,77 %
    -5,79 %
    +4,22 %
    -20,37 %
    -32,82 %
    -12,33 %
    -67,16 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit kaum um finanzielle Aspekte der Borussia Dortmund‑Aktie; die Diskussion dreht sich überwiegend um Spielprognosen, Trainer‑ und Spielernews (Form, Verletzungen, Transfers) sowie Fankommentare. Es finden sich keine nennenswerten Aussagen zur Kursentwicklung, Bewertung, fundamentalen Kennzahlen oder technischer Analyse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schlotterbeck über Zukunft Werde mir eine Deadline setzen Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck will sich bei seiner Entscheidung über eine Zukunft bei Borussia Dortmund selbst einen Zeitrahmen festlegen. "Ich denke schon, dass ich mir irgendwann eine Deadline setze", sagte der 26-Jährige nach dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     