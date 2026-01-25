Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 04/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: PATRIZIA SE
Insiderkäufe vom 19.01.26 bis 25.01.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,42 Mio.€
|175,00 Tsd. Stk.
|1
|197,75 Tsd.€
|380 Stk.
|1
|75,02 Tsd.€
|884 Stk.
|1
|59,84 Tsd.€
|4,00 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 19.01.26 bis 25.01.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|467,20 Tsd.€
|898 Stk.
|1
|51,59 Tsd.€
|600 Stk.
PATRIZIA
Wochenperformance: +5,90 %
Platz 1
Münchener Rück
Wochenperformance: -3,10 %
Platz 2
innoscripta
Wochenperformance: -5,43 %
Platz 3
Medios
Wochenperformance: +7,36 %
Platz 4
Draegerwerk
Wochenperformance: +5,63 %
Platz 5
