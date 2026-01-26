    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    Frische Quartalszahlen von: Nucor, Ryanair, Stabilus und Steel Dynamics

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Q1-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: Nucor, Q4-Zahlen
    USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    06:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
    07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 12/25
    10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 12/25
    10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 1/26
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)
    15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 1/26
    16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26




    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:15 WebinarWH SelfInvest: Live-Daytrading-Sitzung mit Wim Lievens
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    27.01. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
