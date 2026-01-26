Ihre wichtigsten Termine
Frische Quartalszahlen von: Nucor, Ryanair, Stabilus und Steel Dynamics
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Q1-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Nucor, Q4-Zahlen
USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 12/25
10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 12/25
10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 1/26
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 1/26
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Live-Daytrading-Sitzung mit Wim Lievens
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|27.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin