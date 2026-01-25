Passives Einkommen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Sompo Japan Nipponkoa Holdings ist ein führender Anbieter von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen mit starker Marktpräsenz in Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Tokio Marine und MS&AD und hebt sich durch digitale Innovationen und ein globales Netzwerk ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Sompo Japan Nipponkoa Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Sompo Japan Nipponkoa Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+16,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,61 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Sompo Japan Nipponkoa Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +109,86 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.01.2026
Die Sompo Japan Nipponkoa Holdings Aktie notiert aktuell bei 29,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,20 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,21 %, eine Investition von etwa 373.832€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|150,00
|+13,64 %
|+3,21 %
|2025
|132,00
|+32,00 %
|+3,27 %
|2024
|100,00
|+15,38 %
|+3,71 %
|2023
|86,66666
|+23,81 %
|+4,69 %
|2022
|70,00
|0,00 %
|+3,91 %
Warum Sompo Japan Nipponkoa Holdings für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,21 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +16,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,61
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen