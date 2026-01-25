Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Sompo Japan Nipponkoa Holdings ist ein führender Anbieter von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen mit starker Marktpräsenz in Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Tokio Marine und MS&AD und hebt sich durch digitale Innovationen und ein globales Netzwerk ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Sompo Japan Nipponkoa Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Sompo Japan Nipponkoa Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,61 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Sompo Japan Nipponkoa Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +109,86 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

