    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Foto: adobe.stock.com

    Sompo Japan Nipponkoa Holdings ist ein führender Anbieter von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen mit starker Marktpräsenz in Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Tokio Marine und MS&AD und hebt sich durch digitale Innovationen und ein globales Netzwerk ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Sompo Japan Nipponkoa Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Sompo Japan Nipponkoa Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,61 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Sompo Japan Nipponkoa Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +109,86 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Sompo Japan Nipponkoa Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,21 %.
    Mit +3,21 % Dividendenrendite bietet Sompo Japan Nipponkoa Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Sompo Japan Nipponkoa Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,21 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,61.
    Sompo Japan Nipponkoa Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 27,65 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Sompo Japan Nipponkoa Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.01.2026

    Die Sompo Japan Nipponkoa Holdings Aktie notiert aktuell bei 29,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,20  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,21 %, eine Investition von etwa 373.832 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 150,00 +13,64 % +3,21 %
    2025 132,00 +32,00 % +3,27 %
    2024 100,00 +15,38 % +3,71 %
    2023 86,66666 +23,81 % +4,69 %
    2022 70,00 0,00 % +3,91 %

    Warum Sompo Japan Nipponkoa Holdings für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,21 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +16,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,61
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Sompo Japan Nipponkoa Holdings

    -0,67 %
    -4,58 %
    +4,20 %
    +11,19 %
    +12,88 %
    +325,72 %
    ISIN:JP3165000005WKN:A1CTAF

