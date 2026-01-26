    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUSA Rare Earth Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu USA Rare Earth Registered (A)

    Nach MP Materials der nächste Deal: US-Regierung steigt bei USA Rare Earth ein!

    Washington greift wohl erneut tief in die Tasche: Mit einem Milliardenpaket steigt die US-Regierung wohl bei USA Rare Earth ein. Das Ziel ist klar: Die Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden zu verringern.

    US-Regierung investiert 1,6 Mrd. $ in USA Rare Earth.
    Ziel: Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden verringern.
    Politische Rückendeckung könnte Aktie weiter stärken.
    Die US-Regierung plant laut einem Bericht der Financial Times eine Investition von 1,6 Milliarden Dollar in das Bergbauunternehmen USA Rare Earth. Im Gegenzug soll Washington einen Anteil von zehn Prozent an dem auf Seltene Erden spezialisierten Unternehmen erhalten. Die Zeitung beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die offizielle Bekanntgabe der staatlichen Beteiligung sowie einer separaten privaten Finanzierung in Höhe von einer Milliarde Dollar ist für Montag vorgesehen.

    Ziel des Deals ist es, die heimische Produktion kritischer und strategischer Rohstoffe auszubauen. Diese seien für die Halbleiterlieferkette sowie für die nationale Sicherheit der USA von zentraler Bedeutung, zitierte die Financial Times einen Beamten des Chips-Büros im US-Handelsministerium. Stellungnahmen des Weißen Hauses und von USA Rare Earth lagen zunächst nicht vor. 

     

    Hintergrund der Initiative ist die starke Abhängigkeit der USA von China bei Seltenen Erden. Peking dominiert nicht nur den Abbau, sondern vor allem die Weiterverarbeitung der 17 Mineralien, die für Elektromotoren, Militärtechnik, moderne Elektronik und KI-Anwendungen unverzichtbar sind. In der Vergangenheit hatte China seine Vormachtstellung wiederholt als politisches Druckmittel in Handelskonflikten genutzt.

    USA Rare Earth arbeitet derzeit an zwei Schlüsselprojekten. In Texas erschließt das Unternehmen eine Mine, während in Oklahoma eine Anlage zur Herstellung von Neodym-Magneten entsteht. Die Magnetfabrik soll im ersten Halbjahr 2026 die kommerzielle Produktion aufnehmen. Gerade Hochleistungsmagnete gelten als besonders kritischer Engpass in vielen industriellen Anwendungen.

    Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Finanzierung voran. USA Rare Earth hat die Investmentbank Cantor Fitzgerald damit beauftragt, mehr als eine Milliarde Dollar an frischem Kapital einzuwerben. Cantor Fitzgerald wird von Brandon Lutnick geleitet, dem Sohn von US-Handelsminister Howard Lutnick. Die Details der Finanzierungsstruktur ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Der geplante Einstieg bei USA Rare Earth reiht sich ein in eine Serie staatlicher Beteiligungen im Rohstoffsektor. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die US-Regierung an den Unternehmen MP Materials, Lithium Americas und Trilogy Metals beteiligt, um die Versorgung mit sicherheitsrelevanten Mineralien langfristig abzusichern.

    Mit dem geplanten Einstieg der US-Regierung erhält USA Rare Earth nicht nur Kapital, sondern auch politische Rückendeckung. Der Deal unterstreicht die strategische Bedeutung des Unternehmens – und dürfte die Aktie weiter fest auf dem Radar US-amerikanischer Investoren verankern.

    Bereits vor dem Bericht der Financial Times ist das Papier von USA Rare Earth um fast neun Prozent in die Höhe geschnellt. Eine Bestätigung der Beteiligung dürfte der Aktie weiteren Schwung verleihen. Allerdings ist das Papier für europäische Anleger schwer zu erwerben, da es direkt über die US-Börsen gekauft werden muss.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

