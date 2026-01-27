General Motors, Logitech, UPS, Boeing und American Airlines legen Zahlen vor!

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Q1-Umsatz
12:00 Uhr, USA: UPS, Q4-Zahlen
12:00 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: General Motors, Q4-Zahlen
12:55 Uhr, USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
13:00 Uhr, Deutschland: Invesco, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: American Airlines, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Boeing, Q4-Zahlen
13:45 Uhr, USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
02:45 Uhr, China: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
07:00 Uhr, China: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)
07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 12/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 1/26
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenquote Q4/25
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 1/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.01.2025
Zeit Land Relev. Termin 09:10 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU IFO – Business Climate
