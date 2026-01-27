BYD: Rudern die Chinesen leise bei Auslandsverkäufen deutlich zurück?

Im abgelaufenen Jahr rechnet der Konzern mit Auslieferungen von rund 1,05 Millionen Fahrzeugen außerhalb Chinas – ein Wachstum von mehr als 150 Prozent im Jahresvergleich. Damit würde BYD Tesla überholen und zum weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen aufsteigen. Der in Shenzhen ansässige Konzern profitiert dabei von einer aggressiven Preispolitik, einer breiten Modellpalette und einer rasch wachsenden Präsenz in Europa, Südostasien und Lateinamerika.

BYD will im laufenden Jahr deutlich mehr Fahrzeuge außerhalb seines Heimatmarktes verkaufen. Der chinesische Elektroautohersteller peilt 2026 einen Absatz von rund 1,3 Millionen Fahrzeugen auf internationalen Märkten an. Das entspräche einem Plus von mehr als 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagte Li Yunfei, General Manager für Markenführung und Öffentlichkeitsarbeit, am Wochenende bei einer Pressekonferenz in Shanghai.

Heimatmarkt bleibt hart umkämpft - Auslandshoffnung gedämpft?

Im Gesamtjahr 2025 verkaufte BYD weltweit 4,6 Millionen Fahrzeuge, ein Anstieg um 7,7 Prozent. Das Unternehmen blieb damit allerdings unter früheren Wachstumsraten, erfüllte aber immerhin die gesenkten Planungen. Hintergrund ist der zunehmende Wettbewerbsdruck im chinesischen Heimatmarkt. Rivalen wie Geely Automobile, XPeng, Nio und der Elektronikkonzern Xiaomi drängen mit neuen Modellen in den Markt und verschärfen den Preiskampf.

Die jetzt ausgegebenen Auslandsvorgaben liegen allerdings unter früheren Erwartungen. Ein Citi-Bericht hatte im November, gestützt auf Gespräche mit dem Management, noch einen Absatz von 1,5 bis 1,6 Millionen Fahrzeugen außerhalb Chinas für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Die nun genannte Zielmarke von 1,3 Millionen deutet auf einen vorsichtigeren Ausblick hin.

Mein Tipp: Ganz vorsichtig agieren

Operativ bleibt BYD auf Expansionskurs, doch an der Börse ist der Konzern noch nicht aus dem Gröbsten heraus. Erst ein nachhaltiger Ausbruch der Aktie über die Marke von 11 Euro würde das technische Bild spürbar aufhellen. Ein solcher Versuch ist in diesem Jahr bereits gescheitert. Anleger sollten daher weiterhin vorsichtig agieren und, wenn überhaupt, nur schrittweise und in kleinen Dosen in die Aktie zurückkehren.

