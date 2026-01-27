Nächster Rückschlag?
BYD: Rudern die Chinesen leise bei Auslandsverkäufen deutlich zurück?
2025 war kein gutes Jahr für BYD-Aktionäre. Die Aktie verlor rund 2,5 %. Anleger, die in der Nähe des Allzeithochs bei 17,69 Euro eingestiegen sind, sitzen auf deutlich höheren Verlusten. Kommt es jetzt noch schlimmer?
- BYD-Aktie fiel 2025 um 2,5 %, Anleger unzufrieden.
- Ziel: 1,3 Mio. Fahrzeuge international bis 2026.
- Vorsicht: Aktie über 11 Euro nötig für positive Trendwende.
Heimatmarkt bleibt hart umkämpft - Auslandshoffnung gedämpft?
Im Gesamtjahr 2025 verkaufte BYD weltweit 4,6 Millionen Fahrzeuge, ein Anstieg um 7,7 Prozent. Das Unternehmen blieb damit allerdings unter früheren Wachstumsraten, erfüllte aber immerhin die gesenkten Planungen. Hintergrund ist der zunehmende Wettbewerbsdruck im chinesischen Heimatmarkt. Rivalen wie Geely Automobile, XPeng, Nio und der Elektronikkonzern Xiaomi drängen mit neuen Modellen in den Markt und verschärfen den Preiskampf.
Die jetzt ausgegebenen Auslandsvorgaben liegen allerdings unter früheren Erwartungen. Ein Citi-Bericht hatte im November, gestützt auf Gespräche mit dem Management, noch einen Absatz von 1,5 bis 1,6 Millionen Fahrzeugen außerhalb Chinas für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Die nun genannte Zielmarke von 1,3 Millionen deutet auf einen vorsichtigeren Ausblick hin.
Mein Tipp: Ganz vorsichtig agieren
Operativ bleibt BYD auf Expansionskurs, doch an der Börse ist der Konzern noch nicht aus dem Gröbsten heraus. Erst ein nachhaltiger Ausbruch der Aktie über die Marke von 11 Euro würde das technische Bild spürbar aufhellen. Ein solcher Versuch ist in diesem Jahr bereits gescheitert. Anleger sollten daher weiterhin vorsichtig agieren und, wenn überhaupt, nur schrittweise und in kleinen Dosen in die Aktie zurückkehren.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
