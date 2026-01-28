    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Dynamics AktievorwärtsNachrichten zu General Dynamics

    Alle Blicke auf: Microsoft, Tesla, Starbucks, General Dynamics, IBM, Birkenstock

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Oliver Berg/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Jahreszahlen
    07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Jahreszahlen
    10:30 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q4-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Danaher, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: AT&T, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Starbucks, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: IBM, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Lam Research, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Microsoft, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Tesla, Q4-Zahlen
    Deutschland: Birkenstock, Capital Markets Day
    USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen
    USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer
    08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Economic Sentiment 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 1/26
    12:00 Uhr, Irland: Einzelhandelsumsatz 12/25
    15:45 Uhr, Kanada: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 Uhr, USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 Uhr, USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)


    ZeitLandRelev.Termin
    10:00Euro ZoneEURECB Bank Lending Survey
    14:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    14:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    18:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »


    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    09:30 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Kryptozyklen im Visier mit neuen Anlagemethoden
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Optionshandel von Grund auf (Einsteiger-Serie)
    18:30 WebinarHSBC: Discount, Bonus, Zins - Schritt für Schritt zum besten Einsatz von Anlageprodukte
