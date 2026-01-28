Alle Blicke auf: Microsoft, Tesla, Starbucks, General Dynamics, IBM, Birkenstock

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Jahreszahlen
07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Jahreszahlen
10:30 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Hauptversammlung
12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q4-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Danaher, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: AT&T, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Starbucks, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: IBM, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Lam Research, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Microsoft, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Tesla, Q4-Zahlen
Deutschland: Birkenstock, Capital Markets Day
USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen
USA: General Dynamics, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer
08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 Uhr, Italien: Economic Sentiment 1/26
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 1/26
12:00 Uhr, Irland: Einzelhandelsumsatz 12/25
15:45 Uhr, Kanada: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 Uhr, USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
Zeit Land Relev. Termin 10:00 EUR ECB Bank Lending Survey 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 16:00 USA Consumer Confidence 18:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|09:30
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Kryptozyklen im Visier mit neuen Anlagemethoden
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Optionshandel von Grund auf (Einsteiger-Serie)
|18:30
|Webinar
|HSBC: Discount, Bonus, Zins - Schritt für Schritt zum besten Einsatz von Anlageprodukte
