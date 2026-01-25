Top-Artikel der Kalenderwoche 04/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

LNG-Welle 2026: Laut Analysten steigt die Produktion von Flüssigerdgas weltweit. Die Preise sinken, während die Nachfrage aus Schwellenländern anzieht.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

KI-Partnerschaften und humanoide Atlas-Roboter rücken näher an die Kommerzialisierung – Analysten sehen weiterhin Luft.

Fast Food wird in den USA zum Luxus. Preise steigen, Einkommen hinken hinterher. McDonald’s, Burger King und Co. verlieren Kunden, auch weil viele lieber zu Hause kochen.

Die Tesla-Aktie steht vor einer Neubewertung. Laut Ark-Invest-Chefin Cathie Wood rückt der Fokus weg vom Autogeschäft hin zu autonome Robotaxis.

Der Bergbauriese meldet ein starkes Produktionsjahr. Vor allem Kupfer überrascht positiv, während Eisenerz im Schlussquartal ein Rekordniveau erreicht.

BASF liefert schwache Zahlen. Der Cashflow überzeugt zwar – aber die Aktie fällt. Gleichzeitig warnt die Branche vor einem möglichen Kollaps. Für Anleger steigt das Risiko im Chemiesektor spürbar.

Raymond James hebt Alphabet auf "Strong Buy" an, da KI, Suche und Cloud das Wachstum beschleunigen. Analysten sehen ein enormes Kurspotenzial bis 2027.

Auch die EU ist bemüht bei Seltenen Erden ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren. Einen zentralen Punkt könnte dabei ein Konzern aus Griechenland einnehmen. Er plant bis 2028 die komplette EU mit Gallium zu versorgen.

BioNTech meldet sich mit einem Kursfeuerwerk zurück – und das aus gutem Grund. Mit einer neuen Fast-Track-Zulassung der FDA und einer strategischen Neuausrichtung auf die Krebsforschung bahnt sich ein starkes Wachstum an. Kann die Aktie den aktuellen Höhenflug langfristig halten?