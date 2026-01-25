    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    WHO kontert US-Vorwürfe erstmals deutlich

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die andauernden Vorwürfe der US-Regierung erstmals ausführlich gekontert. Die Organisation zitiert aus einer Stellungnahme der US-Regierung von Donnerstag und weist die Anschuldigungen zurück. Die USA hatten damit ihren vor einem Jahr angekündigten Austritt aus der Organisation besiegelt.

    US-Außenminister Marco Rubio und der US-Gesundheitsminister Robert Kennedy hatten unter anderem geschrieben: "Selbst als wir die Organisation verließen, hat die WHO alles, was Amerika für sie getan hat, in Verruf gebracht und in den Dreck gezogen." Als Beispiel führten sie an, die WHO habe sich geweigert, eine US-Flagge auszuhändigen. Sie meldeten später, die Flagge sei nun wieder in US-Besitz.

    Die WHO habe nichts in Verruf gebracht oder in den Dreck gezogen, heißt es von der WHO. "Die WHO hat stets versucht, mit den Vereinigten Staaten in gutem Glauben und unter voller Achtung ihrer Souveränität zusammenzuarbeiten."

    WHO: Frühzeitige Corona-Warnungen

    Auch den Vorwurf, die WHO habe in der Corona-Pandemie "zeitnahe und genaue Weitergabe wichtiger Informationen behindert", weist die WHO zurück. Sie habe 2020 schon früh im Januar Regierungen auf allen Kanälen über die ungewöhnlichen Krankheitsfälle in China informiert und aufgefordert, Vorkehrungen zu treffen. Sie habe am 30. Januar eine Notlage internationaler Tragweite ausgerufen, die höchste Alarmstufe, als es außerhalb Chinas noch weniger als 100 Corona-Fälle und keinen Todesfall gab.

    Sie hoffe, dass die US-Regierung in die WHO zurückkehre, teilte die Organisation mit./oe/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

