Versicherung für E-Autos oft teurer als für Verbrenner

Stand: Januar 2026

1. Kernbereiche der Umsatzgenerierung (Neue Segmentstruktur ab 2025)

Heidelberg hat seine Struktur angepasst, um Wachstumsmärkte gezielter anzusprechen.

* Print & Packaging Equipment: Das umsatzstärkste Segment (über 50 %). Fokus auf Verpackungsdruck (Faltschachteln, Etiketten) sowie klassische Offset-Druckmaschinen.

* Digital Solutions & Lifecycle: Bündelt Software (Prinect), Service, Verbrauchsmaterialien und Digitaldruck-Angebote. Dies ist der Bereich mit hohen wiederkehrenden Umsätzen.

* Technology (Amperfied & Industry): Beinhaltet die E-Mobilität (Wallboxen) und industrielle Fertigungsleistungen für Drittkunden (z. B. Gießerei und Präzisionsmontage).

2. Strategische Diversifizierung: Defense & Wallboxen

Das Unternehmen nutzt seine mechanische und elektronische Kompetenz für fachfremde Märkte.

Wallboxen (Marke: Amperfied)

* Definition: Ladestationen für E-Autos (Wandmontage oder Stelen).

* Strategie: Übertragung von Elektronik-Know-how auf Massenfertigung. Aktuell Fokus auf Vernetzung (PV-Integration) und Service-Modelle.

Defense-Kooperation (Partner: Vincorion)

* Einstieg: Juli 2025 durch strategische Partnerschaft.

* Inhalt: Heidelberg fungiert als Industrialisierungspartner für Vincorion. Gefertigt werden hochkomplexe Energieregelungs- und Verteilungssysteme für Verteidigungsanwendungen (z. B. Flugabwehr, Bodenfahrzeuge).

* Vorteil: Bessere Auslastung der Großstandorte (Wiesloch-Walldorf) und Unabhängigkeit vom zyklischen Druckmarkt.

3. Finanzielle Kennzahlen & Ausblick

| Kennzahl--------------- | Geschäftsjahr 2024/25 --------| Prognose/Trend 2025/26

Umsatz------------------| ca. 2,28 Mrd. € ----------------| Ziel: -2,35 Mrd. €

EBITDA-Marge(ber.)------| 7,1 % -------------------------| Ziel: bis zu 8,0 %

Free cashflow -----------| 51 Mio ------------------------| Positiver Trend (H1 '25/26 verbessert

Auftragseingang ---------| + 6,4 % zum Vorjahr------------| Stabil durch Nachwirkungen der drupa





Ankündigung Zahlen am 05.Februar 26 !





Kritische Analyse: Trotz positiver Cashflow-Entwicklung bleibt die Abhängigkeit von der globalen Konjunktur hoch. Die Diversifizierung in den Rüstungssektor (Defense) sorgte 2025 für enorme Kursphantasie (zeitweise +150 % seit Jahresbeginn), doch die tatsächliche Gewinnrelevanz dieser langfristigen Projekte muss sich erst noch in den Bilanzen materialisieren.





4. Marktreaktion (Aktie)

Nach der Bekanntgabe des Defense-Einstiegs im Juli 2025 verzeichnete die Aktie einen massiven Sprung von über 35 % an einem Tag. Zum Jahreswechsel 2025/26 stabilisierte sich der Kurs auf einem deutlich höheren Niveau als in den Vorjahren (zuletzt um 1,90 € – 2,10 €), getrieben durch die Hoffnung auf neue Rüstungsaufträge.





Quellenangaben:

* Heidelberger Druckmaschinen AG: Quartalsmitteilungen Q1 & Q2 2025/2026.

* Geschäftsbericht 2024/2025 (veröffentlicht Juni 2025).

* Pressemitteilung Heidelberg: „Strategische Partnerschaft mit Defence-Spezialist VINCORION“ (29.07.2025).

* Finanznachrichten & Börsendaten via boerse.de / finanzen.net (Abruf Jan 2026).





5 Charttechnik

Nach der langen Seitwärtsphase und dem Tiefpunkt im Jahr 2024 hat sich das Chartbild durch den "Defense-Schub" im Juli 2025 massiv gewandelt.

* Primärtrend: Seit Mitte 2025 befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Die Serie steigender Tiefpunkte ist stabil.

* Widerstandszone: Die Marke von 2,20 € bis 2,30 € erweist sich als massiver Deckel. Hier scheiterten Ausbruchsversuche im Q4 2025 mehrfach. Ein nachhaltiges Überwinden dieser Zone würde charttechnisch den Weg Richtung 2,80 € freimachen.

* Unterstützungszone (Support): Die psychologisch wichtige Marke von 1,80 € dient derzeit als starker Boden. Sollte dieser Bereich fallen, liegt die nächste signifikante Auffanglinie bei ca. 1,55 € (EMA 200).

2. Indikatoren-Check

* Gleitende Durchschnitte: Der Kurs notiert aktuell über der 200-Tage-Linie (EMA 200). Dies wird von Algorithmen meist als Kaufsignal gewertet, solange der Abstand nicht zu groß wird (Gefahr der Überhitzung).

* Relative Stärke Index (RSI): Der RSI bewegt sich aktuell im neutralen Bereich (um 55). Das bedeutet, die Aktie ist weder massiv überkauft noch überverkauft – es besteht also theoretisch Raum für Bewegungen in beide Richtungen ohne unmittelbaren technischen Korrekturzwang.

3. Skeptische Einordnung (Pitfalls)

Aus charttechnischer Sicht gibt es bei Heidelberg Druck spezifische Risiken, die über die reine Linienlehre hinausgehen:

* Low-Price-Volatility: Da es sich um einen "Penny-Stock-nahen" Bereich handelt (Kurse um 2 €), führen bereits kleine absolute Preisänderungen zu hohen prozentualen Schwankungen. Dies zieht oft spekulatives Kapital an, das bei kleinsten negativen News sofort wieder abzieht.

* Gap-Risiko: Der Kurssprung im Juli 2025 (Defense-News) hat ein sogenanntes "Runaway Gap" hinterlassen. In der Charttechnik gibt es die Theorie, dass Gaps früher oder später "geschlossen" werden. Ein Rücksetzer in Richtung 1,40 € ist daher technisch nie ganz auszuschließen, auch wenn der fundamentale Newsflow derzeit dagegen spricht.

* Volumen: Achten Sie auf das Handelsvolumen. Ausbrüche über 2,20 € ohne signifikant steigendes Volumen sind oft "Bullenfallen".

Zusammenfassung

* Aktuelle Tendenz: Bullische Konsolidierung auf hohem Niveau.

* Key Level: Breakout über 2,25 € (bullisch) / Unterkreuzen von 1,80 € (bärisch).

* Charakter: Hochvolatil; charttechnische Signale werden oft durch politische Meldungen (Rüstungsexporte/Budgets) entwertet.





Obwohl das Bild "bullisch" aussieht (der Kurs hält sich oben), besteht die Gefahr einer Top-Bildung. Wenn der Ausbruch nach oben ausbleibt und sollte die Unterstützung bei 1,85 € brechen, könnte sich das Gap nach 1,50 € schließen.

Fazit: Investieren, trommeln, zeitnah beobachten, jederzeit bereit sein, wieder auszusteigen.

Ich bin diese Tage bei 1,96 € eingestiegen. Viel Erfolg!