Analyse
Versicherung für E-Autos oft teurer als für Verbrenner
Das geht aus einer Analyse des Vergleichsportals Verivox hervor, über die die Funke-Zeitungen berichten. Unter sonst gleichen Bedingungen können die Versicherungsprämien für E-Autos demnach bis zu 44 Prozent teurer sein als für das gleiche Fahrzeugmodell mit Verbrennungsmotor.
Der Elektro-SUV Skoda Enyaq ist laut Analyse mitunter bis zu 18 Prozent teurer versichert als der typklassengleiche Benziner Kodiaq. 40 Prozent der Tarife liegen hier über den Kosten des Verbrennermodells, 35 Prozent sind günstiger. Gleichstand erreichen die beiden bei rund 26 Prozent der Tarife.
"Versicherer haben E-Autos lange Zeit per se günstiger bepreist als Benziner", sagte Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Zum einen lagen nicht ausreichend Schadensdaten vor und zum anderen wollten Versicherer sich auf einem jungen Wachstumsmarkt positionieren. Doch die Zeit der pauschalen Vorschusslorbeeren für E-Autos ist vorbei."
Mittlerweile zeigen Verivox zufolge Langzeitdaten, dass Elektroautos zwar seltener Schäden verursachen, diese dann jedoch oft teurer sind. Das schlage insbesondere in der Vollkasko zu Buche. Trotzdem blieben günstige Tarife für E-Autos möglich: Einige Versicherer nutzten weiterhin niedrige Prämien, um den Kundenstamm unter E-Auto-Fahrern zu erweitern. Laut Modellrechnung können Fahrer von Elektrofahrzeugen je nach Modell und Tarif bis zu 23 Prozent sparen. "E-Auto-Fahrer sollten Versicherungen gründlich vergleichen, bevor sie sich für eine Police entscheiden", rät Ziller. "Neben dem Preis sollten sie auch darauf achten, dass wichtige Leistungen enthalten sind - insbesondere zum Schutz des teuren Akkus. Hier unterscheiden sich die Tarife noch stark."
Für die Analyse hat Verivox in Modellrechnungen die Vollkasko-Versicherung für einen 45-jährigen Berliner mit einer jährlichen Fahrleistung von 12.000 km, Schadenfreiheitsklasse 15 berechnet. Die Auswertung umfasst über 400 Tarife von rund 60 Versicherern.
kurstechnisch gesehen vielleicht, aber fundamental und bei den Neuausrichtungen seit etwa einem Jahr, sollte sich was am Kurs ändern, positiv!
Stand: Januar 2026
1. Kernbereiche der Umsatzgenerierung (Neue Segmentstruktur ab 2025)
Heidelberg hat seine Struktur angepasst, um Wachstumsmärkte gezielter anzusprechen.
* Print & Packaging Equipment: Das umsatzstärkste Segment (über 50 %). Fokus auf Verpackungsdruck (Faltschachteln, Etiketten) sowie klassische Offset-Druckmaschinen.
* Digital Solutions & Lifecycle: Bündelt Software (Prinect), Service, Verbrauchsmaterialien und Digitaldruck-Angebote. Dies ist der Bereich mit hohen wiederkehrenden Umsätzen.
* Technology (Amperfied & Industry): Beinhaltet die E-Mobilität (Wallboxen) und industrielle Fertigungsleistungen für Drittkunden (z. B. Gießerei und Präzisionsmontage).
2. Strategische Diversifizierung: Defense & Wallboxen
Das Unternehmen nutzt seine mechanische und elektronische Kompetenz für fachfremde Märkte.
Wallboxen (Marke: Amperfied)
* Definition: Ladestationen für E-Autos (Wandmontage oder Stelen).
* Strategie: Übertragung von Elektronik-Know-how auf Massenfertigung. Aktuell Fokus auf Vernetzung (PV-Integration) und Service-Modelle.
Defense-Kooperation (Partner: Vincorion)
* Einstieg: Juli 2025 durch strategische Partnerschaft.
* Inhalt: Heidelberg fungiert als Industrialisierungspartner für Vincorion. Gefertigt werden hochkomplexe Energieregelungs- und Verteilungssysteme für Verteidigungsanwendungen (z. B. Flugabwehr, Bodenfahrzeuge).
* Vorteil: Bessere Auslastung der Großstandorte (Wiesloch-Walldorf) und Unabhängigkeit vom zyklischen Druckmarkt.
3. Finanzielle Kennzahlen & Ausblick
| Kennzahl--------------- | Geschäftsjahr 2024/25 --------| Prognose/Trend 2025/26
4. Marktreaktion (Aktie)
Quellenangaben:
* Heidelberger Druckmaschinen AG: Quartalsmitteilungen Q1 & Q2 2025/2026.
* Geschäftsbericht 2024/2025 (veröffentlicht Juni 2025).
* Pressemitteilung Heidelberg: „Strategische Partnerschaft mit Defence-Spezialist VINCORION“ (29.07.2025).
Nach der langen Seitwärtsphase und dem Tiefpunkt im Jahr 2024 hat sich das Chartbild durch den "Defense-Schub" im Juli 2025 massiv gewandelt.
* Primärtrend: Seit Mitte 2025 befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Die Serie steigender Tiefpunkte ist stabil.
* Widerstandszone: Die Marke von 2,20 € bis 2,30 € erweist sich als massiver Deckel. Hier scheiterten Ausbruchsversuche im Q4 2025 mehrfach. Ein nachhaltiges Überwinden dieser Zone würde charttechnisch den Weg Richtung 2,80 € freimachen.
* Unterstützungszone (Support): Die psychologisch wichtige Marke von 1,80 € dient derzeit als starker Boden. Sollte dieser Bereich fallen, liegt die nächste signifikante Auffanglinie bei ca. 1,55 € (EMA 200).
2. Indikatoren-Check
* Gleitende Durchschnitte: Der Kurs notiert aktuell über der 200-Tage-Linie (EMA 200). Dies wird von Algorithmen meist als Kaufsignal gewertet, solange der Abstand nicht zu groß wird (Gefahr der Überhitzung).
* Relative Stärke Index (RSI): Der RSI bewegt sich aktuell im neutralen Bereich (um 55). Das bedeutet, die Aktie ist weder massiv überkauft noch überverkauft – es besteht also theoretisch Raum für Bewegungen in beide Richtungen ohne unmittelbaren technischen Korrekturzwang.
3. Skeptische Einordnung (Pitfalls)
Aus charttechnischer Sicht gibt es bei Heidelberg Druck spezifische Risiken, die über die reine Linienlehre hinausgehen:
* Low-Price-Volatility: Da es sich um einen "Penny-Stock-nahen" Bereich handelt (Kurse um 2 €), führen bereits kleine absolute Preisänderungen zu hohen prozentualen Schwankungen. Dies zieht oft spekulatives Kapital an, das bei kleinsten negativen News sofort wieder abzieht.
* Gap-Risiko: Der Kurssprung im Juli 2025 (Defense-News) hat ein sogenanntes "Runaway Gap" hinterlassen. In der Charttechnik gibt es die Theorie, dass Gaps früher oder später "geschlossen" werden. Ein Rücksetzer in Richtung 1,40 € ist daher technisch nie ganz auszuschließen, auch wenn der fundamentale Newsflow derzeit dagegen spricht.
* Volumen: Achten Sie auf das Handelsvolumen. Ausbrüche über 2,20 € ohne signifikant steigendes Volumen sind oft "Bullenfallen".
Zusammenfassung
* Aktuelle Tendenz: Bullische Konsolidierung auf hohem Niveau.
* Key Level: Breakout über 2,25 € (bullisch) / Unterkreuzen von 1,80 € (bärisch).
Heidelberger Druckmaschinen : Verteidigungsstaatssekretär Dr. Nils Schmid besuchte HEIDELBERG