    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Streit um Zukunft von MAN in Salzgitter geht weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall und Betriebsrat kritisieren MAN-Kurs scharf.
    • Zukunftskonzept sieht massive Jobverluste bis 2032 vor.
    • Einigung für andere Standorte, Salzgitter bleibt außen.
    Streit um Zukunft von MAN in Salzgitter geht weiter
    Foto: Ole Spata - dpa

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Die IG Metall und der Betriebsrat am Standort Salzgitter des Bus- und Lastwagenherstellers MAN haben ein eigenes Zukunftskonzept für das Werk vorgelegt - und kritisieren den Kurs des Arbeitgebers. Das Unternehmen gefährde die industrielle Perspektive des Standorts, obwohl die wirtschaftliche Lage stabil sei, teilte die Gewerkschaft mit. Vorschläge der Beschäftigten würden bislang nicht ernsthaft aufgegriffen.

    Besonders kritisch sehen die Arbeitnehmervertreter die Personalplanungen. In einem Szenario könnte die Zahl der Beschäftigten von derzeit rund 2.161 bis 2032 auf weniger als 852 sinken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    98,07€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    112,37€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Nachfrage erklärte die IG Metall, ihr Zukunftskonzept gliedere sich in drei Stufen: konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Achse, bereits kalkulierte Projekte im Umfeld der Kreislaufwirtschaft sowie weiterführende strategische Ansätze im Bereich von E-Komponenten.

    Einigung zum Abbau von 2.300 Jobs in Deutschland

    Im November vergangenen Jahres hatte das zu Volkswagen gehörende Unternehmen angekündigt, über zehn Jahre hinweg 2.300 Jobs in Deutschland abbauen zu wollen. 600 davon sollen in Salzgitter wegfallen.

    Vor wenigen Tagen gab es eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite: MAN will bis Ende 2030 fast eine Milliarde Euro in deutsche Standorte investieren. Zudem wurde eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2035 vereinbart, die - abhängig von der Entwicklung des Unternehmens - bis 2040 verlängert werden kann.

    "Die wollen immer mehr"

    Diese Einigung gilt jedoch nicht für Salzgitter. Am Freitag habe es ein Spitzengespräch zwischen beiden Parteien gegeben, heißt es aus Verhandlungskreisen. "Es lagen die gleichen Zusagen wie für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland auf dem Tisch." Das habe der Arbeitnehmerseite aber nicht gereicht. "Immer wieder wurden neue Forderungen auf den Tisch gelegt und dabei rote Linien überschritten."

    Dabei seien die zuletzt veröffentlichten Forderungen erfüllt worden. "Die wollen immer mehr und merken gar nicht, dass sie zum Schaden aller Beschäftigten einfach weitermachen", heißt es weiter aus Kreisen. Die Verhandlungen seien endgültig abgebrochen worden. Salzgitter drohe der Umbau zum reinen Logistik-Standort und in den kommenden Jahren der endgültige Abzug der Produktion./kge/DP/jha

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,67 %
    +3,52 %
    +0,67 %
    +17,67 %
    +11,20 %
    -16,19 %
    -36,63 %
    -8,75 %
    +2.210,74 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 105 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,65 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,52 %/+33,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrallye als Reaktion auf Nachrichten, die Rolle und Nachhaltigkeit der Dividende, Käufe um ~97 €, sowie um geopolitische Risiken, die teils massive Kursverluste (150 €) bewirken könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Streit um Zukunft von MAN in Salzgitter geht weiter Die IG Metall und der Betriebsrat am Standort Salzgitter des Bus- und Lastwagenherstellers MAN haben ein eigenes Zukunftskonzept für das Werk vorgelegt - und kritisieren den Kurs des Arbeitgebers. Das Unternehmen gefährde die industrielle …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     