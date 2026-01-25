Amcor glänzt mit der höchsten Rendite unter den Dividendenaristokraten

Der australische Verpackungsgigant Amcor , der auch im S&P 500 notiert ist, ist unter den Index-Mitgliedern aktuell das einzige mit einer Dividendenrendite von etwa 6 Prozent. Nach dem REIT Postal Realty Trust am vergangenen Wochenende , der durch seine exklusive Beziehung zum US-Postdienst USPS als defensiver Fels in der Brandung gilt, richtet sich unser Blick auf ein Unternehmen, das in einem völlig anderen Sektor operiert und ein außergewöhnlich hohes Maß an Stabilität in das Depot bringt: Amcor.

Wenn es um die Definition eines Dividendenaristokraten geht, scheiden sich die Geister. Während Puristen darauf bestehen, dass es sich dabei nur um Mitglieder des S&P 500 mit einer Historie von mindestens 25 Jahren Dividendensteigerungen in Folge handeln darf, sagen andere, die Mitgliedschaft im US-Auswahlindex sei weniger relevant. Nachdem wir uns im Dividenden-Radar vor wenigen Wochen mit Universal Health Realty Income Trust (UHT) befasst haben, dem Aristokraten, der nach der breiteren Auslegung die aktuell höchste Rendite bietet, ist diesmal die Nummer eins nach der engeren Definition am Zug:

Amcor stützt sich auf ein Geschäftsmodell, das buchstäblich in jedem Haushalt präsent ist. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Verpackungslösungen beliefert das Unternehmen Branchen, die von Konjunkturschwankungen nahezu unberührt bleiben – allen voran Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika.

Die Wurzeln des Industrieunternehmens reichen bis ins Jahr 1860 zurück. Der Konzern, der mittlerweile in 40 Ländern tätig ist und auch über ein starkes Standbein in Deutschland verfügt, entwickelt und produziert flexible Verpackungen, starre Behälter, Spezialkartons, Verschlüsse und Dienstleistungen für Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Medizinprodukte, Heim- und Körperpflegeprodukte und andere Produkte.

Das Geschäftsmodell funktioniert seit 165 Jahren: Verpackungen werden immer benötigt. Ob in Krisenzeiten oder im wirtschaftlichen Aufschwung – die Nachfrage nach sicheren und hygienischen Lösungen für Medikamente oder Grundnahrungsmittel bleibt konstant. Dies verleiht Amcor eine Cashflow-Stabilität, die im verarbeitenden Sektor ihresgleichen sucht.

Zuletzt hat das Unternehmen Mitte Januar 2026 einen Reverse Stock Split im Verhältnis 1:5 vollzogen. Ziel war es, den optisch niedrigen Kurs der Aktie in ein Niveau zu heben, das für institutionelle Investoren attraktiver ist. Für die fundamentale Bewertung und die Dividendenpolitik ist dieser Schritt neutral – die Ausschüttungen wurden exakt im selben Verhältnis angepasst.

Amcor gehört zum exklusiven Kreis der Dividendenaristokraten. Das Unternehmen hat seine Ausschüttungen seit 27 Jahren kontinuierlich gesteigert. Diese Beständigkeit ist ein Qualitätssiegel für die aktionärsfreundliche Ausrichtung und die Robustheit des Geschäftsmodells. Die Serie von 27 Jahren kontinuierlicher Steigerungen bezieht sich auf die Historie der Bemis Company, deren Dividenden-Track-Record bei der Fusion 2019 auf die neue Amcor plc übertragen wurde. Da Bemis ein US-Dividendenaristokrat war, konnte Amcor diesen prestigeträchtigen Status durch die Fusion "erben" und fortführen.

Amcor hat durch die Fusion nicht nur Marktanteile in den USA gewonnen, sondern sich auch den Status eines Dividendenaristokraten im S&P 500 gesichert, den die rein australische Gesellschaft zuvor so nicht offiziell im US-Index geführt hätte. Die Dividendenhistorie von Amcor selbst (ohne Bemis) reicht lückenlos bis in die frühen 1980er Jahre zurück.

Durch den Aktiensplit hat sich die Quartalsdividende nominal verändert: Statt der bisherigen 0,13 US-Dollar werden nun 0,65 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt dies eine Dividende von 2,60 US-Dollar. Bezogen auf den aktuellen Kurs nach dem Split entspricht dies einer attraktiven Dividendenrendite von fast 6,0 Prozent. Damit bietet Amcor eine globale Diversifikation über 40 Länder hinweg bei einer Rendite, die auf Augenhöhe mit spezialisierten Immobilien-REITs liegt.

Analystenmeinungen: Preismacht in volatilen Zeiten

Die Analysten bewerten Amcor klar mit "Kaufen", kein einziger der 12 von MarketScreener erfassten Experten rät zum Reduzieren oder Verkaufen der Aktie. Besonders hervorgehoben wird die Preismacht: Über indexierte Vertragsklauseln kann Amcor steigende Rohstoffpreise (etwa für Aluminium oder Polymere) direkt an Kunden wie Nestlé, PepsiCo oder Pfizer weitergeben. Die Analysten sehen das Kursrisiko aufgrund der defensiven Natur des Geschäfts als sehr begrenzt an. Das mittlere Kursziel von 55,01 US-Dollar entspricht einem Kurspotenzial von rund 24 Prozent, das höchste Kursziel bietet sogar 70 Prozent Potenzial.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie 6,2 Prozent an Wert gewonnen, mit Blick auf die vergangenen 12 Monate aber 9,3 Prozent eingebüßt.

12.000 Euro Dividende mit Amcor

Anleger, die mit Amcor auf jährliche Dividendeneinnahmen von 12.000 Euro kommen wollen, benötigen dafür nach aktuellem Stand etwa 5.460 Anteilsscheine (nach dem Split). Bei einem Kurs von 44,28 US-Dollar ist ein Investment von etwa 242.000 US-Dollar erforderlich, was derzeit circa 205.000 Euro entspricht.

Der Kapitaleinsatz im Vergleich:

Postal Realty Trust (aus der Vorwoche): ca. 217.000 Euro

Ambev (aus der Woche davor): ca. 227.000 Euro

UHT (von Anfang Dezember): ca. 160.000 Euro

Damit erweist sich Amcor aktuell als eine der effizientesten Möglichkeiten, passives Einkommen im Bereich der "Old Economy" zu generieren, ohne die spezifischen Risiken des Immobilienmarktes tragen zu müssen.

Steuerliche Behandlung der Dividenden

Da Amcor an der NYSE notiert ist, unterliegen die Ausschüttungen der US-Quellensteuer. Wie bei US-Werten üblich, führt die Depotbank automatisch 15 Prozent an den US-Fiskus ab, die voll auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnet werden. Für den hiesigen Anleger ergibt sich somit die gewohnte Endbelastung von 26,375 Prozent (inkl. Solidaritätszuschlag, aber ohne Kirchensteuer).

Fazit: Konservative Qualität für Einkommensinvestoren

Amcor ist das Paradebeispiel für ein Basisinvestment: Das Geschäft ist "langweilig" im besten Sinne des Wortes. Wer auf hohe Planungssicherheit und eine beeindruckende Historie Wert legt, findet hier einen verlässlichen Zahler. Die Neuausrichtung durch den Aktiensplit und die Bestätigung der Quartalsdividende auf 0,65 US-Dollar unterstreichen den Anspruch, auch in einem volatilen Marktumfeld ein Anker im Depot zu bleiben.

Übersicht zur Dividende von Amcor*

Marktkapitalisierung: 20,44 Milliarden US-Dollar (17,3 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 27 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 27 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: seit den 1980er Jahren in Folge (als Amcor ohne Bemis)

Zahlungsrhythmus: Quartalsweise (März, Juni, Sept., Dez.)

Zeitplan

06.11.2025: Dividendenankündigung

28.11.2025: Ex-Tag, Record Day

17.12.2025: Dividendenzahlung (die nächste Ausschüttung wird voraussichtlich am 3. Februar bei der Vorstellung der Q2-Zahlen bekannt gegeben)

*Quellen: Amcor Investor Relations, wallstreetONLINE. Alle Werte sind auf das aktuelle Aktienverhältnis (1:5 Split) angepasst.

Geschäftsjahr** Dividendenrendite in %*** Dividende in US-Dollar 2029e 6,21e 2,75e 2028e 6,10e 2,70e 2027e 5,99e 2,65e 2026e 5,87e 2,60e 2025 3,59 2,55 2024 3,36 2,50 2023 3,30 2,45 2022 2,66 2,40 2021 3,11 2,35 2020 3,10 2,30 2019 2,78 2,25

* Quellen: Amcor, wallstreetONLINE.

** Das Geschäftsjahr von Amcor läuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres.

*** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, also vom 30. Juni, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.