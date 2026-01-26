​​​​​​​Gold und Silber sind einfach nicht zu bremsen!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 26.01.2026, 5:41 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber stehen aktuell im Rampenlicht wie vermutlich nie zuvor und das aus gutem Grund. In einer Welt, die von wirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen und rasanten technologischen Umbrüchen geprägt ist, entfalten diese beiden Edelmetalle ihre zeitlose Anziehungskraft. Gold gilt seit Jahrtausenden als ultimativer Wertspeicher. Wenn Vertrauen in Papiergeld, Staatsfinanzen oder politische Stabilität schwindet, suchen Anleger Schutz in etwas Realem, Greifbarem. Gold glänzt dabei nicht nur symbolisch: Es ist knapp, nicht beliebig vermehrbar und weltweit anerkannt. Gerade in Zeiten hoher Inflation und schwankender Zinsen gewinnt es als Absicherung an Bedeutung.

Silber hingegen verbindet Tradition mit Zukunft. Neben seiner Rolle als Edelmetall ist es ein unverzichtbarer Industriestoff. In Solaranlagen, Elektroautos, Medizintechnik und moderner Elektronik ist Silber kaum zu ersetzen. Die globale Energiewende und der technologische Fortschritt treiben die Nachfrage, während das Angebot begrenzt bleibt. Diese doppelte Funktion macht Silber besonders spannend: Es profitiert sowohl von wirtschaftlichem Wachstum als auch von Krisenmomenten.

Hinzu kommt ein psychologischer Faktor. In unruhigen Zeiten sehnen sich Menschen nach Beständigkeit. Gold und Silber stehen für Stabilität, für etwas Echtes in einer zunehmend digitalen und komplexen Welt. Genau diese Mischung aus Sicherheit, Knappheit und realem Nutzen macht Gold und Silber aktuell so faszinierend.

Ein großer Nutznießer dieser Entwicklung ist Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER).

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER): Hebel auf Gold & Silber durch Eskay Creek!

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) ist sogar aus mehreren Gründen besonders spannend. Vor allem natürlich wegen seinem gigantischen Flaggschiffprojekt Eskay Creek in der berühmten Golden Triangle-Region Nordwest-British Columbias, einem der produktivsten Gold- und Silber-Gebiete der Welt.

Quelle: Skeena – NI 43-101 Technical Report on Updated Feasibility Study (Eskay Creek), 22.12.2023

Das Unternehmen legte im November 2023 eine aktualisierte Definitive Feasibility Study (DFS) für Eskay Creek vor. Der Clou, im Base Case wurden da gerade einmal 1.800 USD/Unze Gold und 23 USD/Unze Silber bei einem Diskontsatz 5 % angesetzt, und weist schon dabei einen After‑Tax NPV(5%) von rund 2,0 Mrd. CAD, eine After‑Tax IRR von etwa 43 % sowie eine After‑Tax Payback‑Zeit von rund 1,2 Jahren (auf die Pre‑Production CAPEX) aus.

Zudem wird ein Life‑of‑Mine AISC von rund 687 USD/oz AuEq genannt, ein Kostenprofil, das Eskay Creek im Branchenvergleich sehr wettbewerbsfähig positioniert. Skeena selbst spricht vor diesem Hintergrund von einem Projekt mit „Tier‑1“-Potenzial.

Quelle: Skeena – NI 43-101 Technical Report on Updated Feasibility Study (Eskay Creek), 22.12.2023

Die Machbarkeitsstudie belegt nicht nur die robusten finanziellen Fundamentaldaten, sondern auch eine erhebliche Reservenbasis: Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven umfassen rund 39,8 Mio. Tonnen Erz mit geschätzten 3,3 Mio. Unzen Gold und 88,0 Mio. Unzen Silber (4,6 Mio. Unzen AuEq). Dadurch ist eine mehrjährige Produktion mit attraktiven Cashflows absehbar. Für die Jahre 1 bis 10 weist Skeena einen durchschnittlichen jährlichen After‑Tax Free Cashflow von rund 361 Mio. CAD aus, in den Jahren 1 bis 5 liegt dieser Durchschnitt laut Studie bei rund 467 Mio. CAD pro Jahr.

Ein weiterer Aspekt, der Skeena (WKN: A3CRER) für Investoren interessant macht, ist der Fortschritt bei der Finanzierung und den Genehmigungen. Auf der Finanzierungsseite schloss Skeena im Oktober 2025 eine Bought‑Deal‑Finanzierung über 143,8 Mio. CAD ab. Darüber hinaus wurde im Juni 2024 ein Projektfinanzierungspaket über insgesamt 750 Mio. USD mit Orion gesichert, das die Weiterentwicklung in Richtung Bau/Produktion (Ziel: erstes Halbjahr 2027) unterstützen soll, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen und Bedingungen. Auf der Genehmigungsseite wurde die überarbeitete Environmental‑Assessment‑Einreichung im April 2025 abgeschlossen, womit sich das Projekt jetzt im Effects‑Assessment‑Abschnitt befindet.

Darüber hinaus engagiert sich Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) aktiv mit den lokalen indigenen Gemeinschaften und verfolgt eine verantwortungsvolle, nachhaltige Entwicklung vor Ort, was heutzutage für Bergbauprojekte entscheidend ist. Insgesamt kombiniert Skeena wirtschaftliche Attraktivität, solide technische Grundlagen und sozialen wie finanziellen Fortschritt. Und genau das und macht diese Firma zu einem der spannendsten Akteure im Gold- und Silbersektor.

Positive Volksabstimmung der Tahltan Nation ebnet den Weg in Richtung Produktion!

Mitte Dezember 2025 meldete Skeena (WKN: A3CRER), dass die Tahltan Nation in einer Volksabstimmung der Impact Benefit Agreement (IBA)-Vereinbarung für das Eskay Creek Gold-Silber-Projekt zugestimmt hat, ein wichtiger Meilenstein für die Projektentwicklung. Dieses Abkommen soll sicherstellen, dass die lokalen indigenen Gemeinschaften spürbar von der Erschließung und dem späteren Betrieb profitieren, etwa durch Beschäftigungsmöglichkeiten,Geschäftschancen, Ausbildungs- und Bildungsprogramme sowie finanzielle Beteiligung. Die Zustimmung der Tahltan Nation gilt als ein starkes Signal für breitere Unterstützung, auch wenn der Vorstand der Tahltan Central Government Board seine endgültige Zustimmung erst im Januar 2026 prüfen wird.

Diese positive Entwicklung stärkt nicht nur den sozialen Charakter des Projekts, sondern kann auch operative und regulatorische Risiken mindern, indem sie den Weg für weitere Genehmigungen und den Projektfortschritt ebnet.

Fazit: Auf Skeena sollte man ein Auge haben, denn hier könnte richtig was gehen!

Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) bietet Investoren ein attraktives Chance/Risiko-Profil: Die DFS für das Eskay Creek-Projekt zeigt hervorragende wirtschaftliche Kennzahlen mit einem NPV von rund 2 Mrd. CAD und einer IRR von etwa 43 %, bei kurzer Kapitalrückzahlung. Dank eines 750 Mio. USD Projektfinanzierungspakets und fortschreitender Genehmigungen kann das Projekt effizient bis zur Produktion 2027 voranschreiten. Insgesamt kombiniert Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) starke Fundamentaldaten, solide Finanzierung und klare operative Fortschritte – ein tragfähiges Fundament für langfristiges Wachstum im Edelmetallsektor.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: skeenagoldsilver, SRC-Rohstoff-Reports, Commodity TV, eigener Research und Interpretation,

Dieser Werbeartikel wurde am 25.01.2026 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.