Warum Anleger dieses „Schnäppchen“-Angebot in den Mülleimer werfen sollten

Die Jagd auf die Perlen des Londoner Versicherungsmarktes ist in vollem Gange. Doch was die Zurich Insurance Group derzeit bei Beazley PLC veranstaltet, gleicht eher einem versuchten Ladendiebstahl am helllichten Tag als einer seriösen Übernahme auf Augenhöhe. Als Investor, der die Entwicklung von Beazley seit langem verfolgt und im Depot hält, sage ich klipp und klar: Wer jetzt bei 1.280 Pence einknickt, verschenkt die Filetstücke der kommenden Jahre zum Fast-Food-Preis.

Der Spezialist für das Unversicherbare

Beazley ist nicht einfach nur ein „Versicherer“. Während die großen Tanker der Branche sich mit Haftpflicht-Policen und Hausrat herumschlagen, hat sich Beazley als chirurgisch präziser Spezialist in Nischen positioniert, die andere nicht einmal buchstabieren können. Wir sprechen hier vom Weltmarktführer im Bereich Cyber-Versicherungen und einem Pionier für systemische Risiken.

In einer Welt, in der IT-Ausfälle ganze Volkswirtschaften lahmlegen können, sitzt Beazley an der Quelle. Das Unternehmen hat über 20 Jahre hinweg einen Total Shareholder Return (TSR) von rund 2.200 % eingefahren. Das ist kein Zufall, das ist exzellentes Underwriting. Wer mehr über die fundamentale Evolution dieses Blue Chips erfahren möchte, kann die Details in einer vollständigen Analyse auf auf meiner Blogseite EquityStory.ai „powered by iMaps Capital Markets“ nachlesen.

Die Zurich-Offerte: Ein schlechter Scherz in bar

Kommen wir zum aktuellen Elefanten im Raum: Die Zurich will Beazley schlucken. Das jüngste Angebot beläuft sich auf 1.280 Pence pro Aktie in bar. Auf den ersten Blick sieht ein Aufschlag von über 50 % auf den Kurs von Mitte Januar verlockend aus. Doch lass Dich nicht blenden.

Hier wird mit psychologischen Tricks gearbeitet. Die Zurich hat bereits im Juni 2025 intern 1.315 Pence geboten – und wurde damals völlig zu Recht abgewiesen. Dass Mario Greco nun Monate später mit einem niedrigeren Angebot um die Ecke kommt, während sich die Marktposition von Beazley weiter gefestigt hat, ist fast schon eine Beleidigung für die Intelligenz der Aktionäre.

Warum ich meine Stücke festhalte

Warum werde ich dieses Angebot unter keinen Umständen annehmen? Hier sind die drei harten Fakten:

Die Bewertung ist ein Witz: Das aktuelle Gebot bewertet Beazley mit etwa dem 2,4-fachen des materiellen Buchwerts (Tangible Book Value). Klingt viel? Nicht für einen Qualitätsführer, der regelmäßig Eigenkapitalrenditen (ROE) liefert, von denen die Konkurrenz nur träumt. Analysten taxieren den fairen Wert bei einer Übernahme eher im Bereich von 1.450 bis 1.550 Pence. Die Cyber-Prämie fehlt: Beazley hat gerade erst begonnen, die Früchte seiner jahrelangen Arbeit im Bereich Cyber-Risk-Modellierung zu ernten. Die Skaleneffekte, die hier in den nächsten zwei bis drei Jahren greifen, gehören uns Aktionären – und nicht der Zurich, die sich hier billig technologisches Know-how einkaufen will. Strategische Verzweiflung der Käufer: Die Zurich braucht Beazley dringender als Beazley die Zurich. Die Schweizer wollen ihre „Global Specialty“-Einheit massiv ausbauen. Wer die strategische Notwendigkeit beim Gegenüber kennt, gibt seine Aktien nicht zum Diskontpreis ab.

Was jetzt passieren muss

Der Verwaltungsrat von Beazley unter CEO Adrian Cox hat bisher Rückgrat bewiesen und die Offerte einstimmig abgelehnt. „Premier League Preis für ein Premier League Unternehmen“ – so die Ansage. Recht hat er!

Bis zum 16. Februar hat die Zurich Zeit, Farbe zu bekennen („Put up or shut up“). Ich erwarte – und fordere als Aktionär –, dass hier entweder ein massiver Nachschlag erfolgt oder wir den Weg als eigenständiges Unternehmen weitergehen. Beazley ist als Stand-alone-Investment viel zu attraktiv, um es als Cash-Generator in einem riesigen Versicherungskonzern beerdigen zu lassen.

Disclaimer: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien von Beazley PLC. Dieser Text stellt keine Anlageberatung dar. Der Autor ist Gründer & CEO des auf Actively Managed Certificates spezialisierten Zertifikateemittenten iMaps ETI AG. Beazley ist im Investmentuniversum enthalten, aus welchem Portfolio-Creators Musterdepots erstellen können, auf welches iMaps dann an der EUWAX Stuttgart gelistete Zertifikate begibt.