Apple, Visa, Stryker, Blackstone, Mastercard & Samsung mit neuen Zahlen-Updates

Unternehmenstermine
02:00 Uhr, Korea: Samsung, Q4-Zahlen (detailliet)
06:00 Uhr, Deutschland: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Niederlande: ING Groep, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Jahreszahlen
12:00 Uhr, USA: Dow, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Valero Energy, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: International Paper, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Mastercard, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Blackstone, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Comcast, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Pre-close call
22:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Visa, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Stryker, Q4-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Apple, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweiz: Handelsbilanz 12/25
08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 12/25
09:00 Uhr, Schweden: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3, 12/25
11:00 Uhr, Belgien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Griechenland: Einzelhandelsumsatz 11/25
11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
11:30 Uhr, Belgien. Verbraucherpreise 1/26
14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 11/25
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 11/25
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (endgültig)
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 11/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 29.01.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 09:00 ESP Gross Domestic Product - Estimated (QoQ) 15:15 GBR BoE's Governor Bailey speech 15:45 CAN BoC Monetary Policy Report 15:45 CAN BoC Interest Rate Decision 15:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 16:30 CAN BoC Press Conference 20:00 USA Fed-Zinsentscheid 20:00 USA Erklärung zur Geldpolitik der Fed 20:30 USA FOMC Pressekonferenz
