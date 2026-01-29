    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple, Visa, Stryker, Blackstone, Mastercard & Samsung mit neuen Zahlen-Updates

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Apple, Visa, Stryker, Blackstone, Mastercard & Samsung mit neuen Zahlen-Updates
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Unternehmenstermine

    02:00 Uhr, Korea: Samsung, Q4-Zahlen (detailliet)
    06:00 Uhr, Deutschland: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz) 
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) 
    07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Niederlande: ING Groep, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Jahreszahlen
    12:00 Uhr, USA: Dow, Q4-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Valero Energy, Q4-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: International Paper, Q4-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q4-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Mastercard, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Blackstone, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Comcast, Q4-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen
    18:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Pre-close call
    22:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Visa, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Stryker, Q4-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: Apple, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Schweiz: Handelsbilanz 12/25
    08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 12/25
    09:00 Uhr, Schweden: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26
    09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 12/25
    09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3, 12/25
    11:00 Uhr, Belgien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Griechenland: Einzelhandelsumsatz 11/25
    11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
    11:30 Uhr, Belgien. Verbraucherpreise 1/26
    14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 11/25
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 11/25
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (endgültig)
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 11/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 29.01.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNBoJ Monetary Policy Meeting Minutes
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    09:00SpanienESPGross Domestic Product - Estimated (QoQ)
    15:15GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    15:45KanadaCANBoC Monetary Policy Report
    15:45KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    15:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    16:30KanadaCANBoC Press Conference
    20:00USAUSAFed-Zinsentscheid
    20:00USAUSAErklärung zur Geldpolitik der Fed
    20:30USAUSAFOMC Pressekonferenz
    alle Termine anzeigen »


    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


