    Pistorius

    Entschuldigung von Trump wäre Zeichen von Anstand

    • Pistorius fordert Entschuldigung von Trump für Afghanistan.
    • Respekt muss gegenseitig sein, so der Verteidigungsminister.
    • Trump äußert sich respektlos über gefallene Soldaten.
    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hält nach den Unterstellungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr eine Entschuldigung für angebracht. Auf die Frage, ob sich Trump bei den Angehörigen der gefallenen Soldaten entschuldigen müsse, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Caren Miosga": "Das wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt und auch von Einsicht." Pistorius deutete dann aber an, dass er nicht wirklich damit rechnet: "Wir wissen alle, wie der amerikanische Präsident funktioniert."

    Trump hatte im Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch "ein wenig" zurück geblieben, "etwas abseits der Frontlinien", sagte Trump.

    Pistorius sagte: "Ich habe großen Respekt vor der Leistung der amerikanischen Nation und des Bündnispartners, die die USA für uns 70 Jahre war. Aber Respekt ist eine Sache, die gegenseitig erbracht werden muss." Und wie Trump über die Gefallenen der Verbündeten zu reden, sei "einfach unanständig und respektlos". Auf die Frage, ob er mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth darüber sprechen werde, sagte er: "Sobald ich ihn sehe, selbstverständlich"./bg/DP/zb





    dpa-AFX
