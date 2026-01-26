    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu GE Aerospace

    Rüstungssparte boomt: Darum brummt der Wachstumsmotor bei GE Aerospace weiter

    Die Aktie des Triebwerksbauers wurde trotz starker Quartalszahlen abverkauft, doch die Bank of America sieht weiter erhebliches Potenzial bei GE Aerospace. Warum die Aktie für die Analystren ein Kauf bleibt.

    Für Sie zusammengefasst
    • GE Aerospace trotz Rückgang weiterhin Kaufempfehlung.
    • Starke Quartalszahlen und optimistischer Ausblick.
    • Hohe Nachfrage und Investitionen in MRO-Netzwerk.
    Nach dem Earnings-Rücksetzer - Rüstungssparte boomt: Darum brummt der Wachstumsmotor bei GE Aerospace weiter
    Foto: Ann-Dee Lamour - Ann-Dee Lamour/SIPA

    Nach der Veröffentlichung der starken 4. Quartalszahlen für 2025 und einem optimistischen Ausblick für 2026 fiel die GE Aerospace-Aktie vergangene Woche um mehr als 7 Prozent. Der Kursrückgang ist jedoch aus Sicht von Bank of America unbegründet. Die positiven Ergebnisse und der Ausblick, die die Erwartungen übertrafen, zeigten ein solides Wachstumspotenzial, das den Markt vermutlich nicht ausreichend berücksichtigt, so BofA-Analyst Ronald Epstein.

    Er sieht die aktuelle Bewertung als eine Gelegenheit zum Einstieg, da robustes Nachfragewachstum und die bewährte Ausführung des Unternehmens auch 2026 zu einem zweistelligen Wachstum führen sollten.

    Die Aktie von GE Aerospace konnte in den vergangenen 12 Monaten mehr als 40 Prozent zulegen. Ein wesentlicher Wachstumsfaktor für GE Aerospace ist der Bereich Commercial Engines & Services (CES), wo das Unternehmen trotz möglicher Margenbelastungen durch eine erhöhte Lieferung des GE9X-Motors und niedrigeren Ersatzteilverkäufen weiterhin auf starke Servicewachstumszahlen setzt.

    GE Aerospace

    -1,00 %
    -11,85 %
    -8,05 %
    -7,01 %
    +31,64 %
    +314,01 %
    +472,17 %
    +105,98 %
    +213,11 %
    ISIN:US3696043013WKN:A3CSML

    Die Nachfrage bleibt auf einem hohen Niveau, und die alternde Flugzeugflotte sorgt für zusätzliche Wartungsaufträge, die GE weiterhin profitabel machen. Zudem investiert das Unternehmen über 1 Milliarde US-Dollar in den Ausbau seines MRO-Netzwerks (Maintenance, Repair & Overhaul), um den steigenden Bedarf zu decken.

    Ein weiterer Wachstumstreiber für GE Aerospace ist der Verteidigungsbereich. Das Segment "Defense & Propulsion Technologies" (DPT) macht etwa 25 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Mit einem Auftragsbestand von über 21 Milliarden US-Dollar und einem jährlichen Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5 zeigt das Unternehmen eine starke Position in der globalen Verteidigungsnachfrage. GE Aerospace liefert nicht nur Kleinteile, sondern das Herzstück vieler Waffensysteme, darunter die Triebwerke für die Kampfjets F-15, F-16 sowie für den Apache-Kampfhubschrauber und den Black Hawk.

    Trotz der kurzfristigen Rückschläge bei der Aktie bleibt GE Aerospace ein klarer Kauf, betonen die Analysten. Sie haben ihr Kursziel auf 365 US-Dollar beibehalten, was ein Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent bedeutet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


