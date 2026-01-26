    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF unter DRUCK! KAUFEMPFEHLUNGEN für BioNTech und WashTec Aktie!

    Marktführerschaft, Effizienzsteigerung, Dividende und Aktienrückkauf – alles gute Gründe, um die Aktie von WashTec zu kaufen. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten von MM Warburg. Ihre Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre könnten sogar …

    BASF unter DRUCK! KAUFEMPFEHLUNGEN für BioNTech und WashTec Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Marktführerschaft, Effizienzsteigerung, Dividende und Aktienrückkauf – alles gute Gründe, um die Aktie von WashTec zu kaufen. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten von MM Warburg. Ihre Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre könnten sogar zu konservativ sein. Bei BASF ist leider nichts konservativ, sondern eher enttäuschend. Der Chemiekonzern hat erneut die Analystenprognosen verfehlt. Der starke Free Cashflow beruht auf geringeren Investitionen – auch kein gutes Zeichen. Wie reagieren Analysten? BioNTech steht vor einem wegweisenden Jahr. Analysten sehen Kurspotenzial. Dabei dürften die News aus der prall gefüllten Produktpipeline die Entwicklung der Aktie maßgeblich beeinflussen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    BASF unter DRUCK! KAUFEMPFEHLUNGEN für BioNTech und WashTec Aktie! Marktführerschaft, Effizienzsteigerung, Dividende und Aktienrückkauf – alles gute Gründe, um die Aktie von WashTec zu kaufen. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten von MM Warburg. Ihre Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre könnten sogar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     