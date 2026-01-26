    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation
    Rekorde bei Gold, Silber und Kupfer! Doch die Post geht bei Wolfram ab! Almonty Aktie stellt Barrick Mining und MP Materials in den Schatten!

    Rohstoffpreise scheinen außer Rand und Band zu sein. Doch wer glaubt, dass die Entwicklungen bei Gold und Silber rekordverdächtig sind, sollte sich Wolfram anschauen. Dieses wird immer mehr zum kritischen Metall Nr. 1. Der Preis ist in einem Jahr …

    Rekorde bei Gold, Silber und Kupfer! Doch die Post geht bei Wolfram ab! Almonty Aktie stellt Barrick Mining und MP Materials in den Schatten!
    Rohstoffpreise scheinen außer Rand und Band zu sein. Doch wer glaubt, dass die Entwicklungen bei Gold und Silber rekordverdächtig sind, sollte sich Wolfram anschauen. Dieses wird immer mehr zum kritischen Metall Nr. 1. Der Preis ist in einem Jahr von knapp über 300 USD auf über 1.200 USD geschossen. Davon profitiert Almonty Industries. Dabei ist aus Sicht von CEO Lewis Black der Preis gar nicht so entscheidend, sondern etwas anderes. Wolfram tritt zwar immer mehr aus dem Schatten der Seltenen Erden, doch diese beherrschen weiter die Schlagzeilen. MP Materials hat die US-Regierung und Apple mit im Boot und Analysten sehen weiterhin eine Outperformance. Eine goldene Nase sollte sich derzeit auch Barrick Mining verdienen. Denn nicht nur Gold ist auf Rekordniveau, sondern auch Kupfer.

    Verfasst von ESG Aktien
    Rekorde bei Gold, Silber und Kupfer! Doch die Post geht bei Wolfram ab! Almonty Aktie stellt Barrick Mining und MP Materials in den Schatten! Rohstoffpreise scheinen außer Rand und Band zu sein. Doch wer glaubt, dass die Entwicklungen bei Gold und Silber rekordverdächtig sind, sollte sich Wolfram anschauen. Dieses wird immer mehr zum kritischen Metall Nr. 1. Der Preis ist in einem Jahr …
