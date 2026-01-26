Rekorde bei Gold, Silber und Kupfer! Doch die Post geht bei Wolfram ab! Almonty Aktie stellt Barrick Mining und MP Materials in den Schatten!

Rohstoffpreise scheinen außer Rand und Band zu sein. Doch wer glaubt, dass die Entwicklungen bei Gold und Silber rekordverdächtig sind, sollte sich Wolfram anschauen. Dieses wird immer mehr zum kritischen Metall Nr. 1. Der Preis ist in einem Jahr …



