Die Kunstplattform des Anwalts sichert sich im ersten Monat Listings im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar - und ist damit für schnelles Wachstum positioniert.

Giuseppe Cassin hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, millionenschwere Geschäfte für Filmemacher, Künstler, Regisseure und Sammler abzuschließen. Frustriert von dem veralteten, altmodischen System der Kunstwelt – hohe Gebühren, Verkäufe nur auf Einladung und anhaltende Integritätsprobleme – entwickelte er eine bahnbrechende Idee: eine digitale Plattform, die für authentifizierte Kunst das tut, was Uber für Taxis getan hat.

DUBAI, VAE, SYDNEY und NEW DELHI, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lloyds Auctions, die kühne Vision eines Anwalts für Unterhaltung und kreative Künste für eine revolutionäre Online-Kunstauktionsplattform, Lloyds Auctions, wurde am 1. Januar 2026 ins Leben gerufen und hat bereits Kunstwerke im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar an Listings gesichert, darunter mehr als 3000 Werke innerhalb der ersten Wochen, was sie zu einer der am schnellsten wachsenden Kunst-Tech-Plattformen der Geschichte macht.

Sie verbindet Verkäufer direkt mit einem globalen Publikum und bietet strenge Authentifizierung, hochwertige Kuratierung, transparente Gebühren und Echtzeit-Gebote, die für jeden und überall zugänglich sind. „Wir bieten jedem Künstler, Sammler und Verkäufer den gleichen globalen Zugang, den zuvor nur wenige genießen konnten", sagte Giuseppe Cassin, Gründer: Lloyds Creative Arts.

Cassin stellte das Konzept Investoren vor und sicherte sich die Unterstützung des führenden Online-Auktionshauses Lloyds Auctions. Die Plattform wurde am 1. Januar 2026 offiziell gestartet, und Mitte Januar ging die erste spezielle Online-Auktion live, mit einer Sammlung von 30 südostasiatischen Meistern, darunter Werke von Meistern wie MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa und Vasudeo S. Gaitonde, deren Schätzwerte sich auf mehrere zehn Millionen belaufen. Die Reaktion erfolgte unmittelbar und stark: Verkäufer und Sammler strömten herbei.

Bereits in den ersten Wochen nach dem Start hat die Plattform Kunstwerke im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar unter Vertrag genommen, darunter Werke von etablierten Meistern und aufstrebenden Talenten. „Unsere Mission ist es, Kunst für alle zugänglich zu machen, und zwar auf sichere und unkomplizierte Weise", so Cassin weiter. „Da jedes Werk streng geprüft und unabhängig authentifiziert wird – auch durch einen Experten der Wahl des Käufers – bieten Bieter und Käufer mit einem höheren Maß an Vertrauen, insbesondere bei Meisterwerken und anderen extrem wertvollen Kunstkategorien. Gleichzeitig erhalten aufstrebende Künstler sofortige weltweite Aufmerksamkeit und Echtzeit-Feedback von Kunden darüber, was an ihren Werken Anklang findet."

Der rasante Aufstieg der Plattform hat großes Interesse bei Investoren und Brancheninsidern geweckt, die nun den Status eines Einhorns (eine Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar) als realistischen nächsten Meilenstein sehen. Sollte dieses Ziel erreicht werden, würde dies einer der schnellsten Aufstiege seit Canva entsprechen.

Die Plattform gewinnt täglich neue Künstler und Sammler hinzu, und es werden regelmäßig neue Auktionen gestartet.

Entdecken Sie die Plattform und sehen Sie sich die aktuelle Auktion unter lloydsauctions.com/art an.

Informationen dazu:

Die Plattform wurde am 1. Januar 2026 mit einer bedeutenden Investition des führenden Online-Auktionshauses Lloyds Auctions gestartet. Sie ist ein digitaler globaler Marktplatz für Kunstwerke, der fachkundige Kuration, strenge unabhängige schriftliche Authentifizierung und eine intuitive Benutzeroberfläche kombiniert, um den Kauf und Verkauf von Kunstwerken nahtlos, transparent und für jedermann zugänglich zu machen.

