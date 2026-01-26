    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUber Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Uber Technologies

    Der Milliarden-Dollar-Pinselstrich

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Kunstplattform des Anwalts sichert sich im ersten Monat Listings im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar - und ist damit für schnelles Wachstum positioniert.

    Der Milliarden-Dollar-Pinselstrich - Die Kunstplattform des Anwalts sichert sich im ersten Monat Listings im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar - und ist damit für schnelles Wachstum positioniert.
    Foto: Laura Dale - dpa

    DUBAI, VAE, SYDNEY und NEW DELHI, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lloyds Auctions, die kühne Vision eines Anwalts für Unterhaltung und kreative Künste für eine revolutionäre Online-Kunstauktionsplattform, Lloyds Auctions, wurde am 1. Januar 2026 ins Leben gerufen und hat bereits Kunstwerke im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar an Listings gesichert, darunter mehr als 3000 Werke innerhalb der ersten Wochen, was sie zu einer der am schnellsten wachsenden Kunst-Tech-Plattformen der Geschichte macht.

    Mr. Cassin examines the sculptural depth of F.N. Souza’s impasto of a vibrant cityscape, where every line and heavy stroke affirms the artist’s status as India’s Picasso.

    Giuseppe Cassin hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, millionenschwere Geschäfte für Filmemacher, Künstler, Regisseure und Sammler abzuschließen. Frustriert von dem veralteten, altmodischen System der Kunstwelt – hohe Gebühren, Verkäufe nur auf Einladung und anhaltende Integritätsprobleme – entwickelte er eine bahnbrechende Idee: eine digitale Plattform, die für authentifizierte Kunst das tut, was Uber für Taxis getan hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lloyds!
    Short
    1,10€
    Basispreis
    0,11
    Ask
    × 10,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    0,92€
    Basispreis
    0,12
    Ask
    × 9,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sie verbindet Verkäufer direkt mit einem globalen Publikum und bietet strenge Authentifizierung, hochwertige Kuratierung, transparente Gebühren und Echtzeit-Gebote, die für jeden und überall zugänglich sind. „Wir bieten jedem Künstler, Sammler und Verkäufer den gleichen globalen Zugang, den zuvor nur wenige genießen konnten", sagte Giuseppe Cassin, Gründer: Lloyds Creative Arts.

    Cassin stellte das Konzept Investoren vor und sicherte sich die Unterstützung des führenden Online-Auktionshauses Lloyds Auctions. Die Plattform wurde am 1. Januar 2026 offiziell gestartet, und Mitte Januar ging die erste spezielle Online-Auktion live, mit einer Sammlung von 30 südostasiatischen Meistern, darunter Werke von Meistern wie MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa und Vasudeo S. Gaitonde, deren Schätzwerte sich auf mehrere zehn Millionen belaufen. Die Reaktion erfolgte unmittelbar und stark: Verkäufer und Sammler strömten herbei.

    Bereits in den ersten Wochen nach dem Start hat die Plattform Kunstwerke im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar unter Vertrag genommen, darunter Werke von etablierten Meistern und aufstrebenden Talenten. „Unsere Mission ist es, Kunst für alle zugänglich zu machen, und zwar auf sichere und unkomplizierte Weise", so Cassin weiter. „Da jedes Werk streng geprüft und unabhängig authentifiziert wird – auch durch einen Experten der Wahl des Käufers – bieten Bieter und Käufer mit einem höheren Maß an Vertrauen, insbesondere bei Meisterwerken und anderen extrem wertvollen Kunstkategorien. Gleichzeitig erhalten aufstrebende Künstler sofortige weltweite Aufmerksamkeit und Echtzeit-Feedback von Kunden darüber, was an ihren Werken Anklang findet."

    Der rasante Aufstieg der Plattform hat großes Interesse bei Investoren und Brancheninsidern geweckt, die nun den Status eines Einhorns (eine Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar) als realistischen nächsten Meilenstein sehen. Sollte dieses Ziel erreicht werden, würde dies einer der schnellsten Aufstiege seit Canva entsprechen.

    Die Plattform gewinnt täglich neue Künstler und Sammler hinzu, und es werden regelmäßig neue Auktionen gestartet.

    Entdecken Sie die Plattform und sehen Sie sich die aktuelle Auktion unter lloydsauctions.com/art an.

    Informationen dazu:
    Die Plattform wurde am 1. Januar 2026 mit einer bedeutenden Investition des führenden Online-Auktionshauses Lloyds Auctions gestartet. Sie ist ein digitaler globaler Marktplatz für Kunstwerke, der fachkundige Kuration, strenge unabhängige schriftliche Authentifizierung und eine intuitive Benutzeroberfläche kombiniert, um den Kauf und Verkauf von Kunstwerken nahtlos, transparent und für jedermann zugänglich zu machen.

    V. S. Gaitonde’s rare abstract masterpiece invites a state of profound meditation, where layered surfaces and silent tonal shifts transcend visual art to become an experience of pure inner stillness.

     

    F.N. Souza’s architectural cityscape channels raw, brooding intensity through sharp angles and visceral textures, transforming a medieval-inspired vista into a powerful psychological landscape.

     

    M.F. Husain, Horses (2006), Acrylic on Canvas, 97 x 60 in; a monumental composition of bold, angular forms and striking colors capturing the raw power of horses charging beyond the frame.

     

    Manjit Bawa’s 1998 masterpiece from his Krishna series, captures a meditative harmony through its iconic ochre backdrop and sculptural simplicity.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868605/Giuseppe_Cassin_viewing_1_of_the_pieces_from_the_collection_for_auction.jpg 
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868606/Vasudeo_S__Gaitonde__Indian__1924_2001__Untitled__1962.jpg 
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868607/F_N__Souza.jpg 
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868608/Maqbool_Fida_Husain__Indian__1915_2011__Horses_Series__2006__Ballroom.jpg 
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868609/MANJIT_BAWA_1998.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-milliarden-dollar-pinselstrich-die-kunstplattform-des-anwalts-sichert-sich-im-ersten-monat-listings-im-wert-von-uber-1-milliarde-us-dollar--und-ist-damit-fur-schnelles-wachstum-positioniert-302669721.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Milliarden-Dollar-Pinselstrich Die Kunstplattform des Anwalts sichert sich im ersten Monat Listings im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar - und ist damit für schnelles Wachstum positioniert. DUBAI, VAE, SYDNEY und NEW DELHI, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ - Lloyds Auctions, die kühne Vision eines Anwalts für Unterhaltung und kreative Künste für eine revolutionäre Online-Kunstauktionsplattform, Lloyds Auctions, wurde am 1. Januar 2026 ins …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     