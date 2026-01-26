Nordsee-Gipfel in Hamburg - Fokus auf saubere Energie

HAMBURG (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs sowie die Energieminister aus Nordsee-Ländern kommen am Montag auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Hamburg zum dritten Nordsee-Gipfel zusammen. Im Mittelpunkt des ganztägigen Treffens steht der Ausbau der Energie-Partnerschaft der Anrainerstaaten. Bereits am Sonntagabend ist ein informelles Abendessen der Energieministerinnen und -minister geplant. Die beiden vorherigen Nordsee-Gipfel fanden in den Hafenstädten Ostende in Belgien und Esbjerg in Dänemark statt.

Der Kanzler will, dass die Nordsee zum "größten Reservoir für saubere Energie weltweit" wird. Ziel des Gipfels sei es, den grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie, den Wasserstoffmarkt und zugleich eine leistungsfähige und vernetzte Offshore-Infrastruktur im gesamten Nordseeraum weiter "ambitioniert" voranzutreiben, hieß es aus Berlin.