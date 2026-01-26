    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    Nordsee-Gipfel in Hamburg - Fokus auf saubere Energie

    • Nordsee-Gipfel in Hamburg am Montag mit Merz.
    • Fokus auf Ausbau der Energie-Partnerschaft der Länder.
    • Ziel: Offshore-Windenergie und Wasserstoffmarkt stärken.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs sowie die Energieminister aus Nordsee-Ländern kommen am Montag auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Hamburg zum dritten Nordsee-Gipfel zusammen. Im Mittelpunkt des ganztägigen Treffens steht der Ausbau der Energie-Partnerschaft der Anrainerstaaten. Bereits am Sonntagabend ist ein informelles Abendessen der Energieministerinnen und -minister geplant. Die beiden vorherigen Nordsee-Gipfel fanden in den Hafenstädten Ostende in Belgien und Esbjerg in Dänemark statt.

    Der Kanzler will, dass die Nordsee zum "größten Reservoir für saubere Energie weltweit" wird. Ziel des Gipfels sei es, den grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie, den Wasserstoffmarkt und zugleich eine leistungsfähige und vernetzte Offshore-Infrastruktur im gesamten Nordseeraum weiter "ambitioniert" voranzutreiben, hieß es aus Berlin.

    Windparks auf See sollen zum Erreichen der Klimaziele eine zentrale Rolle spielen genauso wie der Einsatz von Wasserstoff als Ersatz fossiler Energien. Außerdem soll es um eine Vernetzung von Windparks für einen verstärkten internationalen Stromhandel gehen. Dem Kanzler zufolge sollen in Hamburg die Weichen gestellt werden, um die grenzüberschreitende Energieerzeugung und den -transport zu ermöglichen./klm/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 33,40 auf Lang & Schwarz (25. Januar 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 113,60 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -36,68 %/+23,13 % bedeutet.




