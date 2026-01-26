Krypto-Gewinner
Kryptowährungen Top-Performer im Krypto-Markt KW 05/26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top20 Kryptowährungen mit ihrer Performance vor. Erhalten Sie spannende Einblicke in die Kursentwicklung und Trends der wichtigsten digitalen Währungen.
Jeden Montag um 06:00 stellen wir Ihnen die spannendsten Kryptowährungen vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, wöchentlichen, Kryptowährungen-Performance Darstellung!
XAUT / USD
Wochenperformance: +8,52 %
Wochenperformance: +8,52 %
Platz 1
KLAY / USD
Wochenperformance: nan %
Wochenperformance: nan %
Platz 2
MKR / USD
Wochenperformance: +28,24 %
Wochenperformance: +28,24 %
Platz 3
ROSE / USD
Wochenperformance: +16,90 %
Wochenperformance: +16,90 %
Platz 4
ASTR / USD
Wochenperformance: +11,70 %
Wochenperformance: +11,70 %
Platz 5
XEC / USD
Wochenperformance: +11,24 %
Wochenperformance: +11,24 %
Platz 6
PAXG / USD
Wochenperformance: +8,73 %
Wochenperformance: +8,73 %
Platz 7
FXS / USD
Wochenperformance: nan %
Wochenperformance: nan %
Platz 8
TONCOIN / USD
Wochenperformance: nan %
Wochenperformance: nan %
Platz 9
AXS / USD
Wochenperformance: +6,07 %
Wochenperformance: +6,07 %
Platz 10
MINA / USD
Wochenperformance: +4,58 %
Wochenperformance: +4,58 %
Platz 11
XTZ / USD
Wochenperformance: +2,89 %
Wochenperformance: +2,89 %
Platz 12
FLR / USD
Wochenperformance: +1,18 %
Wochenperformance: +1,18 %
Platz 13
MASK / USD
Wochenperformance: +1,16 %
Wochenperformance: +1,16 %
Platz 14
BUSD / USD
Wochenperformance: +0,41 %
Wochenperformance: +0,41 %
Platz 15
USDD / USD
Wochenperformance: +0,15 %
Wochenperformance: +0,15 %
Platz 16
USDP / USD
Wochenperformance: +0,08 %
Wochenperformance: +0,08 %
Platz 17
DAI / USD
Wochenperformance: +0,02 %
Wochenperformance: +0,02 %
Platz 18
BTT / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 19
MATIC / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 20
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte