    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManganese X Energy AktievorwärtsNachrichten zu Manganese X Energy
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Manganese X Energy Corp. unterstützt die von Premierminister Mark Carney auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellte G7-Strategie zur Bildung von Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien

    Manganese X Energy Corp. unterstützt die von Premierminister Mark Carney auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellte G7-Strategie zur Bildung von Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Montreal, Quebec – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) unterstützt die Gründung von unter der G7 verankerten Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien. Die Strategie zielt darauf ab, verbündete, ethische und widerstandsfähige Lieferketten für die globale Energiewende zu sichern, wie sie der kanadische Premierminister Mark Carney kürzlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt hat.  

     

    Der Ansatz der Einkaufsgemeinschaften der G7-Staaten zielt darauf ab, die Nachfrage zu bündeln und langfristige Abnahmeverpflichtungen zu unterstützen, um glaubwürdigen Produzenten eine größere Nachfragesicherheit, eine verbesserte Projektfinanzierbarkeit und ein geringeres Finanzierungsrisiko zu bieten. Die Strategie spiegelt eine allgemeine Verlagerung von Spotmärkten hin zu langfristigen strategischen Verträgen für die Versorgung mit kritischen Mineralien wider.

     

    „Die Gründung von Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien unter der Federführung der G7 könnte eine bahnbrechende Veränderung für den Batteriematerialsektor bedeuten und die Entwicklung und Lieferung von regionalem, rückverfolgbarem und ESG-konformem Mangan in Batteriequalität beschleunigen. Es ist eine hervorragende Strategie, die Manganese X voll und ganz unterstützt – zumal wir derzeit die Vormachbarkeitsstudie (PFS) für unser kanadisches Manganprojekt Battery Hill vorantreiben“, sagte Martin Kepman, der CEO von Manganese X. Das Manganprojekt Battery Hill von Manganese X in New Brunswick, Kanada, ist strategisch günstig gelegen und verfügt über Zugang zu sauberer Energie, eine gut ausgebaute Infrastruktur und die Nähe zu nordamerikanischen und befreundeten Märkten.

     

    Battery Hill verfügt über eine der größten Mangancarbonat-Lagerstätten in Nordamerika.

     

    Mangan in Batteriequalität wird zunehmend als wichtiger Rohstoff für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme angesehen. Da die Verarbeitungskapazitäten für hochreines Mangan nach wie vor begrenzt sind, eröffnen sich strategische Chancen für Projekte in stabilen, G7-konformen Jurisdiktionen.

     

    Kritische Mineralien – darunter Mangan – sind für moderne Volkswirtschaften von grundlegender Bedeutung und bilden die Grundlage für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme, erneuerbare Energieerzeugung und moderne Fertigung. Obwohl viele dieser Mineralien geologisch reichlich vorhanden sind, bleibt das Risiko in der Lieferkette aufgrund der konzentrierten Raffinations- und Verarbeitungskapazitäten weiterhin hoch, da diese oft außerhalb der G7-Länder liegen.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Manganese X Energy Corp. unterstützt die von Premierminister Mark Carney auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellte G7-Strategie zur Bildung von Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien Montreal, Quebec – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) unterstützt die Gründung von unter der G7 verankerten Einkaufsgemeinschaften für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     