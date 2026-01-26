Manganese X Energy Corp. unterstützt die von Premierminister Mark Carney auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellte G7-Strategie zur Bildung von Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien

Montreal, Quebec – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) unterstützt die Gründung von unter der G7 verankerten Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien. Die Strategie zielt darauf ab, verbündete, ethische und widerstandsfähige Lieferketten für die globale Energiewende zu sichern, wie sie der kanadische Premierminister Mark Carney kürzlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt hat.

Der Ansatz der Einkaufsgemeinschaften der G7-Staaten zielt darauf ab, die Nachfrage zu bündeln und langfristige Abnahmeverpflichtungen zu unterstützen, um glaubwürdigen Produzenten eine größere Nachfragesicherheit, eine verbesserte Projektfinanzierbarkeit und ein geringeres Finanzierungsrisiko zu bieten. Die Strategie spiegelt eine allgemeine Verlagerung von Spotmärkten hin zu langfristigen strategischen Verträgen für die Versorgung mit kritischen Mineralien wider.

„Die Gründung von Einkaufsgemeinschaften für kritische Mineralien unter der Federführung der G7 könnte eine bahnbrechende Veränderung für den Batteriematerialsektor bedeuten und die Entwicklung und Lieferung von regionalem, rückverfolgbarem und ESG-konformem Mangan in Batteriequalität beschleunigen. Es ist eine hervorragende Strategie, die Manganese X voll und ganz unterstützt – zumal wir derzeit die Vormachbarkeitsstudie (PFS) für unser kanadisches Manganprojekt Battery Hill vorantreiben“, sagte Martin Kepman, der CEO von Manganese X. Das Manganprojekt Battery Hill von Manganese X in New Brunswick, Kanada, ist strategisch günstig gelegen und verfügt über Zugang zu sauberer Energie, eine gut ausgebaute Infrastruktur und die Nähe zu nordamerikanischen und befreundeten Märkten.

Battery Hill verfügt über eine der größten Mangancarbonat-Lagerstätten in Nordamerika.

Mangan in Batteriequalität wird zunehmend als wichtiger Rohstoff für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme angesehen. Da die Verarbeitungskapazitäten für hochreines Mangan nach wie vor begrenzt sind, eröffnen sich strategische Chancen für Projekte in stabilen, G7-konformen Jurisdiktionen.

Kritische Mineralien – darunter Mangan – sind für moderne Volkswirtschaften von grundlegender Bedeutung und bilden die Grundlage für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme, erneuerbare Energieerzeugung und moderne Fertigung. Obwohl viele dieser Mineralien geologisch reichlich vorhanden sind, bleibt das Risiko in der Lieferkette aufgrund der konzentrierten Raffinations- und Verarbeitungskapazitäten weiterhin hoch, da diese oft außerhalb der G7-Länder liegen.