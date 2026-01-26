Krankenkassen für digitales Instrument

Nach Angaben des RND haben die Kassen ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Die Nutzung des Navigationstools solle verpflichtend sein, bevor überhaupt eine Arztpraxis aufgesucht wird. Der Zugriff auf das Tool solle über eine App auf dem Smartphone möglich sein oder telefonisch über die Kassenärzte-Hotline 116117. "Aus Sicht der Versicherten wird das Tool zum wichtigen ersten Anlaufpunkt im Gesundheitswesen", heiße es in dem Konzept./bg/DP/zb

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 6,325 auf Lang & Schwarz (25. Januar 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 155,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +25,74 %/+263,64 % bedeutet.