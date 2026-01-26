Rezepte und Überweisungen
Krankenkassen für digitales Instrument
- Digitale Navigationstools für Patienten geplant.
- Überweisungen ohne Arztkontakt in bestimmten Fällen.
- App und Hotline als Zugang zum neuen System.
BERLIN (dpa-AFX) - Die gesetzlichen Krankenkassen streben die Einführung eines digitalen Navigationstools an, über das Patienten in bestimmten Fällen ohne Arztkontakt Überweisungen zum Facharzt bekommen sollen. Das sagte die Vize-Vorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Stefanie Stoff-Ahnis, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Denkbar sei auch, dass das Tool für gut eingestellte chronisch Kranke Folgerezepte ausstelle. "Es wird zukünftig sicherlich bestimmte Versorgungsprozesse geben, die rein digital abgewickelt werden können, ohne dass überhaupt noch ein ärztlicher Kontakt erforderlich ist", sagte sie. "Wir brauchen eine moderne, digital gestützte Primärversorgung."
Nach Angaben des RND haben die Kassen ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Die Nutzung des Navigationstools solle verpflichtend sein, bevor überhaupt eine Arztpraxis aufgesucht wird. Der Zugriff auf das Tool solle über eine App auf dem Smartphone möglich sein oder telefonisch über die Kassenärzte-Hotline 116117. "Aus Sicht der Versicherten wird das Tool zum wichtigen ersten Anlaufpunkt im Gesundheitswesen", heiße es in dem Konzept./bg/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 6,325 auf Lang & Schwarz (25. Januar 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 155,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +25,74 %/+263,64 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DocMorris AG (ex zur Rose) - A0Q6J0 - CH0042615283
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DocMorris AG (ex zur Rose). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jobs bei DocMorris:
38 offene Jobs
05.08.2025 DocMorris AG XSWX (Englisch)UBS Group AG 12.669%/ 0.028%