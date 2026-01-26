Fachleute für höhere Strafen für Handysünder

GOSLAR (dpa-AFX) - Höhere Strafen und moderne Technik sollen Handysündern im Auto Einhalt gebieten. Das fordern verschiedene Fachleute. Sie schlagen unter anderem höhere Bußgelder oder mehr Punkte für das Fahreignungsregister vor.

Die höheren Strafen sollen abschreckend wirken und die geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit aufwiegen, wie etwa Unfallforscher Siegfried Brockmann von der Björn Steiger Stiftung sagte. Bisher müssen Autofahrer mindestens 100 Euro zahlen und bekommen mindestens einen Punkt, wenn sie etwa ein Handy während der Fahrt in die Hand nehmen. Bei Unfällen oder der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kann die Strafe höher ausfallen.