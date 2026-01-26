Stabilus SE: Q1 2026 – Markt- und Währungseffekte belasten Geschäft
Stabilus SE startet verhalten ins Geschäftsjahr 2026: Rückgänge bei Umsatz und Marge treffen auf starken Free-Cashflow-Anstieg und robuste EMEA-Entwicklung.
Foto: Stabilus SE
- Der Umsatz von Stabilus SE im ersten Quartal 2026 beträgt 291,1 Mio. €, was einen Rückgang von 10,7 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, hauptsächlich bedingt durch Währungseffekte und schwaches China-Geschäft.
- Das bereinigte EBIT liegt bei 29,3 Mio. € mit einer Marge von 10,1 %, was im Vergleich zum Vorjahr (11,6 %) einen Rückgang bedeutet.
- Der bereinigte Free Cashflow hat sich deutlich auf 23,9 Mio. € erhöht, im Vergleich zu 8,9 Mio. € im Vorjahr.
- Das Geschäft in der Region EMEA blieb stabil, mit einem Umsatz von 123,6 Mio. € und einer Marge von 10,8 %, während die Regionen APAC und Americas Umsatzeinbußen verzeichneten.
- Das Segment Aerospace, Marine & Rail wächst um 16 %, während andere Segmente wie Energy & Construction, Automotive und Industrial Machinery Umsatzeinbußen erlebten.
- Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Stabilus die Prognose: Umsatz zwischen 1,1 Mrd. € und 1,3 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge von 10 % bis 12 % und bereinigter Free Cashflow von 80 Mio. € bis 110 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung Q1 GJ2026, bei Stabilus ist am 26.01.2026.
Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,620EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,630EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.289,64PKT (0,00 %).
+2,89 %
-6,73 %
-5,94 %
-19,74 %
-39,48 %
-70,87 %
-64,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte