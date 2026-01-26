    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    Stabilus SE: Q1 2026 – Markt- und Währungseffekte belasten Geschäft

    Stabilus SE startet verhalten ins Geschäftsjahr 2026: Rückgänge bei Umsatz und Marge treffen auf starken Free-Cashflow-Anstieg und robuste EMEA-Entwicklung.

    Foto: Stabilus SE
    • Der Umsatz von Stabilus SE im ersten Quartal 2026 beträgt 291,1 Mio. €, was einen Rückgang von 10,7 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, hauptsächlich bedingt durch Währungseffekte und schwaches China-Geschäft.
    • Das bereinigte EBIT liegt bei 29,3 Mio. € mit einer Marge von 10,1 %, was im Vergleich zum Vorjahr (11,6 %) einen Rückgang bedeutet.
    • Der bereinigte Free Cashflow hat sich deutlich auf 23,9 Mio. € erhöht, im Vergleich zu 8,9 Mio. € im Vorjahr.
    • Das Geschäft in der Region EMEA blieb stabil, mit einem Umsatz von 123,6 Mio. € und einer Marge von 10,8 %, während die Regionen APAC und Americas Umsatzeinbußen verzeichneten.
    • Das Segment Aerospace, Marine & Rail wächst um 16 %, während andere Segmente wie Energy & Construction, Automotive und Industrial Machinery Umsatzeinbußen erlebten.
    • Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Stabilus die Prognose: Umsatz zwischen 1,1 Mrd. € und 1,3 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge von 10 % bis 12 % und bereinigter Free Cashflow von 80 Mio. € bis 110 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung Q1 GJ2026, bei Stabilus ist am 26.01.2026.

    Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,620EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,630EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.289,64PKT (0,00 %).


    Stabilus

    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L





