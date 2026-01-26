    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBV Holding AktievorwärtsNachrichten zu BV Holding
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    SKAN gibt vorläufige Eckwerte für das Jahresergebnis 2025 bekannt

    SKAN blickt auf ein anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025: Umsatz und EBITDA gehen zurück, der Auftragseingang steigt leicht – Details folgen im März 2026.

    SKAN gibt vorläufige Eckwerte für das Jahresergebnis 2025 bekannt
    • SKAN erwartet für 2025 einen vorläufigen Nettoumsatz von rund CHF 332 Mio., was einen Rückgang im Vergleich zu CHF 361,3 Mio. im Jahr 2024 darstellt.
    • Das EBITDA für 2025 wird auf rund CHF 38 Mio. geschätzt, im Vergleich zu CHF 57,0 Mio. im Vorjahr.
    • Der Auftragseingang beträgt rund CHF 365 Mio., leicht höher als im Jahr 2024 mit CHF 359,5 Mio.
    • Die detaillierten Jahresergebnisse 2025 werden am 24. März 2026 um 7:00 Uhr veröffentlicht, inklusive Geschäftsbericht und Jahresendpräsentation.
    • Eine Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz ist für den gleichen Tag um 10:00 Uhr im Widder Hotel in Zürich geplant.
    • SKAN ist ein führender Anbieter von Isolatorsystemen für die Pharma- und Biotech-Industrie, mit rund 1700 Mitarbeitenden weltweit.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei BV Holding ist am 24.03.2026.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SKAN gibt vorläufige Eckwerte für das Jahresergebnis 2025 bekannt SKAN blickt auf ein anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025: Umsatz und EBITDA gehen zurück, der Auftragseingang steigt leicht – Details folgen im März 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     