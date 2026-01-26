81 0 Kommentare SKAN gibt vorläufige Eckwerte für das Jahresergebnis 2025 bekannt

SKAN blickt auf ein anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025: Umsatz und EBITDA gehen zurück, der Auftragseingang steigt leicht – Details folgen im März 2026.

SKAN erwartet für 2025 einen vorläufigen Nettoumsatz von rund CHF 332 Mio., was einen Rückgang im Vergleich zu CHF 361,3 Mio. im Jahr 2024 darstellt.

Das EBITDA für 2025 wird auf rund CHF 38 Mio. geschätzt, im Vergleich zu CHF 57,0 Mio. im Vorjahr.

Der Auftragseingang beträgt rund CHF 365 Mio., leicht höher als im Jahr 2024 mit CHF 359,5 Mio.

Die detaillierten Jahresergebnisse 2025 werden am 24. März 2026 um 7:00 Uhr veröffentlicht, inklusive Geschäftsbericht und Jahresendpräsentation.

Eine Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz ist für den gleichen Tag um 10:00 Uhr im Widder Hotel in Zürich geplant.

SKAN ist ein führender Anbieter von Isolatorsystemen für die Pharma- und Biotech-Industrie, mit rund 1700 Mitarbeitenden weltweit.

