    Helvetia Baloise fusioniert Asset Management – Was steckt dahinter?

    Helvetia und Baloise bündeln ihre Kräfte: Die geplante Fusion der Asset-Management-Gesellschaften markiert einen wichtigen Schritt zur gemeinsamen Zukunftsausrichtung.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Helvetia Baloise plant die Fusion der Helvetia Asset Management AG und Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG.
    • Die Fusion soll durch Universalsukzession erfolgen, wobei sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden.
    • Mit der Fusion soll die Helvetia Asset Management AG im Handelsregister gelöscht werden, frühestens Mitte 2026.
    • Die technische Infrastruktur der Helvetia Asset Management AG bleibt bestehen und wird später integriert.
    • Gleichzeitig mit der Fusion wird die Fondsleitung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund auf die Baloise Asset Management AG übertragen, wobei die Depotbank unverändert bleibt.
    • Die Transaktion hat keinen Einfluss auf bestehende Anlagelösungen, und weitere Details sowie Änderungen werden rechtzeitig kommuniziert.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
