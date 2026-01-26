77 0 Kommentare Helvetia Baloise fusioniert Asset Management – Was steckt dahinter?

Zwei etablierte Vermögensverwalter bündeln ihre Kräfte: Baloise Asset Management AG und Helvetia Asset Management AG planen eine Fusion mit Fokus auf Stabilität für Anleger.

Baloise Asset Management AG und Helvetia Asset Management AG planen eine Fusion nach Art. 3 FusG, die frühestens Mitte 2026 wirksam wird.

Sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG sollen durch Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden, wobei Helvetia AG im Handelsregister gelöscht wird.

Die technische Infrastruktur der Helvetia Asset Management AG bleibt bestehen und wird später integriert, um die Kontinuität für die Anleger zu gewährleisten.

Gleichzeitig mit der Fusion soll die Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt, die Depotbank bleibt die Zürcher Kantonalbank.

Die Transaktion hat keinen Einfluss auf bestehende Anlagelösungen, und alle rechtlichen und regulatorischen Bewilligungen bleiben vorbehalten; Anleger werden rechtzeitig informiert.





