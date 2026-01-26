    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsBaloise Swiss Property Fund FondsvorwärtsNachrichten zu Baloise Swiss Property Fund
    Helvetia Baloise fusioniert Asset Management – Was steckt dahinter?

    Zwei etablierte Vermögensverwalter bündeln ihre Kräfte: Baloise Asset Management AG und Helvetia Asset Management AG planen eine Fusion mit Fokus auf Stabilität für Anleger.

    • Baloise Asset Management AG und Helvetia Asset Management AG planen eine Fusion nach Art. 3 FusG, die frühestens Mitte 2026 wirksam wird.
    • Sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG sollen durch Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden, wobei Helvetia AG im Handelsregister gelöscht wird.
    • Die technische Infrastruktur der Helvetia Asset Management AG bleibt bestehen und wird später integriert, um die Kontinuität für die Anleger zu gewährleisten.
    • Gleichzeitig mit der Fusion soll die Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund auf die Baloise Asset Management AG übertragen werden.
    • Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt, die Depotbank bleibt die Zürcher Kantonalbank.
    • Die Transaktion hat keinen Einfluss auf bestehende Anlagelösungen, und alle rechtlichen und regulatorischen Bewilligungen bleiben vorbehalten; Anleger werden rechtzeitig informiert.






