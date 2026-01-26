JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 11. Februar habe er Schätzungen und Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber aktualisiert, schrieb Enrico Bolzoni in seinem Ausblick vom Freitagabend. Bei der Zahlenvorlage dürften die Entwicklung der Sparte Investment Management Solutions (IMS) sowie weitere Details zur geplanten Übernahme von Allfunds im Fokus stehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 214,2EUR auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 298
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 298
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte