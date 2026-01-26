Friedrich Vorwerk Group übertrifft 2025-Prognose: 704 Mio. € Umsatz & 23,2% EBITDA-Marge
Friedrich Vorwerk übertrifft 2025 alle Erwartungen: Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand erreichen Rekordwerte und untermauern den eingeschlagenen Wachstumskurs.
Foto: Friedrich Vorwerk
- Die Friedrich Vorwerk Group SE hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 704,3 Mio. € deutlich über der Prognose von 650-680 Mio. € abgeschlossen.
- Das EBITDA betrug 163,3 Mio. €, was einer EBITDA-Marge von 23,2 % entspricht und sich mehr als verdoppelt hat im Vergleich zu 80,5 Mio. € im Vorjahr.
- Das starke Schlussquartal trug maßgeblich zum Erfolg bei, mit einem Umsatz von 199,3 Mio. € im Q4 2025, einem Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
- Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 lag bei 1.021,4 Mio. €, während der Auftragseingang bei 538,0 Mio. € lag; das Gesamtprojektvolumen stieg auf 990,8 Mio. €.
- Die Kapitalausstattung ist stark: Finanzmittel zum 31.12.2025 betrugen 279,7 Mio. €, die Nettoliquidität 261,9 Mio. €, und die Mitarbeiterzahl stieg auf 2.243.
- Das Geschäftsergebnis und die Finanzlage bilden eine solide Basis für den weiteren Wachstumskurs der Friedrich Vorwerk Group SE.
Der Kurs von Friedrich Vorwerk Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 89,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,94 %
im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 91,00EUR das entspricht einem Plus von +1,79 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.289,64PKT (0,00 %).
+4,71 %
+12,73 %
+15,38 %
-12,24 %
+154,83 %
+330,73 %
+90,19 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
