    Dividenden Termine (ex-dates) KW 05 / 2026

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 05 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Januar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 05 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Townsquare Media Registered (A)
    +7,32 % 26.01.
    Mineros
    +12,27 % 26.01.
    KNOT Offshore Partners
    +1,75 % 26.01.
    Star Group
    +5,88 % 26.01.
    The RMR Group (A)
    +6,93 % 26.01.
    Value Line
    +2,72 % 26.01.
    Industrial Logistics Properties Trust Registered of Benef Interest
    +1,01 % 26.01.
    Cibus Nordic Real Estate
    +6,84 % 26.01.
    Goldman Sachs Group Depositary Shs (C)
    - 26.01.
    Goldman Sachs Group Depositary Shs (A)
    - 26.01.
    Conagra Brands
    +4,65 % 27.01.
    Prospect Capital
    +12,62 % 28.01.
    Cal-Maine Foods
    +3,57 % 28.01.
    Paychex
    +3,02 % 28.01.
    Clorox
    +3,38 % 28.01.
    West Pharmaceutical Services
    +0,18 % 28.01.
    Antero Midstream Corporation
    +6,41 % 28.01.
    Fastenal
    +2,22 % 29.01.
    Constellation Brands (A)
    +1,46 % 29.01.
    Victrex
    +4,46 % 29.01.
    Primary Health Properties R.E.I.T
    +0,08 % 29.01.
    Supermarket Income REIT
    +7,78 % 29.01.
    Hollywood Bowl Group
    +5,03 % 29.01.
    Henderson Far East Income
    +11,04 % 29.01.
    Foresight Solar Fund
    +9,38 % 29.01.
    SSP Group
    +1,83 % 29.01.
    Tracsis
    +0,26 % 29.01.
    Gooch & Housego
    +2,37 % 29.01.
    B.P. Marsh & Partners
    +0,78 % 29.01.
    Schroder Oriental Income Fund
    +4,62 % 29.01.
    Realty Income
    +5,58 % 30.01.
    AGNC Investment
    +14,74 % 30.01.
    AES
    +4,55 % 30.01.
    Morgan Stanley
    +3,56 % 30.01.
    Lamb Weston Holdings
    +1,37 % 30.01.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    +7,70 % 30.01.
    Virtus Investment Partners
    +3,73 % 30.01.
    National Retail Properties
    +5,27 % 30.01.
    Casey's General Stores
    +0,62 % 30.01.
    Ellington Financial
    +13,00 % 30.01.
    Mesabi Trust Units of Benef Interest
    +3,50 % 30.01.
    Enterprise Products Partners
    +7,21 % 30.01.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    +14,23 % 30.01.
    Alliant Energy
    +3,62 % 30.01.
    Unum Group
    +2,93 % 30.01.
    Plains All American Pipeline
    +7,32 % 30.01.
    CSW Industrials
    +0,45 % 30.01.
    LXP Industrial Trust
    +5,85 % 30.01.
    Genesis Energy Lp
    +4,81 % 30.01.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    +7,12 % 30.01.
    Lifetime Brands
    +2,38 % 30.01.
    PNM Resources
    +3,73 % 30.01.
    Scholastic
    +2,05 % 30.01.
    Naturhouse Health
    +8,48 % 30.01.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    - 30.01.
    First Merchants Depositary Shs (A)
    +7,25 % 30.01.
    PG&E 5 % Cum Pfd
    - 30.01.
    LXP Industrial Trust 6.5 % Cum Conv Pfd (C)
    - 30.01.
    Rithm Capital Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd (D)
    - 30.01.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    - 30.01.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 30.01.

    Die Dividendenrenditen in der KW 05 / 2026 reichen von +0,08 % bei Primary Health Properties R.E.I.T bis +14,74 % bei der AGNC Investment Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 05 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 05 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Januar 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Januar, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



