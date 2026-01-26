Autozulieferer Stabilus startet mit deutlichen Rückgängen ins neue Geschäftsjahr
- Umsatz von Stabilus im Q1 um 10,7% gesunken.
- Negative Währungseffekte und schwache Nachfrage belasten.
- Gewinn fiel auf 8,1 Millionen Euro, Marge sinkt.
KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat auch im ersten Quartal die schwächere Nachfrage in der Autoindustrie zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich von Anfang Oktober bis Ende Dezember um 10,7 Prozent auf gut 291 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Koblenz mitteilte. Dabei wurde der Spezialist für Gasdruckfedern insbesondere durch die Region Asien-Pazifik gebremst. Zudem belasteten negative Währungseffekte das Unternehmen.
Auch insgesamt verliefen die Geschäfte mit der Energie-, Bau- und Autoindustrie im Auftaktquartal schwächer. Zuwächse konnte der Konzern nur im Bereich Bahn, Marine sowie Luft- und Raumfahrt verzeichnen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel insgesamt um knapp 23 Prozent auf 29,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging um 1,5 Prozentpunkt auf 10,1 Prozent zurück. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 14,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 8,1 Millionen Euro. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) bestätigte das Unternehmen./mne/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 18.294 auf Ariva Indikation (23. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 469,55 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +63,24 %/+131,70 % bedeutet.
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.
Elring ist ein reiner Zulieferer. Stabilus nur teilweise.
Das sind völlig andere Produkte und im Falle von Stabilus nicht abhängig vom Antrieb.
Stabilus stand vor einem Jahr bei 60. Und jetzt zu sagen die müsst aber noch 4 euro weiter runter damit die Bewertung im Vergleich zu elring und norma jetzt passt...
Sorry... aber find Ich albern 🤔
Natürlich ist Stabilus auf diesem Level ein klarer Kauf. Norma ebenso.
Kann es trotzdem noch auf € 15 runtergehen? Natürlich. Panik macht vor nichts halt.