    Goldpreis explodiert

    Gold über 5.000 US-Dollar: Flucht aus dem System hat begonnen

    Gold hat erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze übersprungen. Der Preissprung spiegelt ein tiefes Misstrauen gegenüber Währungen, Staatsanleihen und der politischen Stabilität wider. Ist das erst der Anfang?

    • Goldpreis über 5.000 USD: Misstrauen wächst stark.
    • Investoren flüchten in Gold wegen politischer Risiken.
    • Analysten sehen weiteres Potenzial, Kursziel 5.400 USD.
    Der Preis für eine Feinunze Gold ist erstmals über 5.000 US-Dollar gestiegen und hat damit selbst optimistische Prognosen für das Gesamtjahr bereits im Januar überholt. Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Goldpreis mehr als verdoppelt, allein seit Jahresbeginn liegt das Plus bei rund 15 Prozent.

    Treiber dieser Bewegung ist weniger klassische Inflation, sondern ein grundlegender Vertrauensverlust in Geldpolitik, Staatsfinanzen und geopolitische Verlässlichkeit. Im Kern steht der sogenannte Debasement-Trade: Investoren flüchten aus Staatsanleihen und Papierwährungen in reale Werte, um Kaufkraft zu sichern. Besonders sichtbar wurde das zuletzt am japanischen Anleihemarkt, wo massive Verkäufe die Sorge vor ausufernder Staatsverschuldung verdeutlichten. Parallel dazu schwächelt der US-Dollar, was Gold zusätzlich Rückenwind verleiht – vor allem für Käufer außerhalb des Dollarraums.

    Hinzu kommt die politische Dimension. Die erratische Außen- und Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump – von massiven Zollandrohungen über Eingriffe in die Unabhängigkeit der Notenbank bis hin zu geopolitischen Eskalationen – hat Gold erneut zu dem gemacht, was es historisch immer war: ein Barometer der Angst. Gold profitiert als Absicherung gegen politische Risiken, plötzliche Inflationsschübe und Marktverwerfungen.

    Ein weiterer struktureller Faktor ist die explodierende Staatsverschuldung in den Industrienationen. Immer mehr langfristig orientierte Investoren, darunter Family Offices, setzen auf Gold als Schutz des Vermögens über Generationen hinweg. Die Sorge: Staaten könnten versuchen, ihre Schulden letztlich über höhere Inflation zu entwerten. Diese Erwartung verleiht dem Goldmarkt eine fundamentale, nicht nur spekulative Basis.

    Auch die Aussicht auf einen politisch genehmen, eher "taubenhaften" neuen Fed-Chef wirkt unterstützend. Weitere Zinssenkungen würden die Opportunitätskosten des zinslosen Edelmetalls senken – ein klassischer Kurstreiber. Entsprechend haben spekulative Investoren ihre Long-Positionen zuletzt deutlich ausgebaut.

    Wie geht es weiter? Analysten sehen die Risiken klar auf der Oberseite. Goldman Sachs hat sein Kursziel bereits auf 5.400 US-Dollar angehoben. Kurzfristige Rücksetzer gelten als wahrscheinlich.

    Unterm Strich signalisiert der Goldpreis weniger Euphorie als Alarm. In einer Welt, in der Vertrauen zur knappen Ressource geworden ist, werden physische Werte der letzte Anker. Die Marke von 5.000 US-Dollar dürfte deshalb nicht das Ende der Gold-Rallye markieren, sondern eher ein neues Kapitel einläuten.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


