    JPMorgan hebt Nemetschek auf 'Overweight' und Empfehlungsliste

    • JPMorgan hebt Kursziel für Nemetschek auf 110 Euro.
    • Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" geändert.
    • KI wird als Chance für Nemetschek betrachtet.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Joseph George setzte die Papiere des Bausoftwarespezialisten am Freitagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Dabei stehen sie nun neben SAP als weiterer Softwarewert mit guten Aussichten für einige Jahre. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 77,43 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -6,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 8,94 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +16,24 %/+87,28 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
