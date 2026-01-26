JPMorgan hebt Nemetschek auf 'Overweight' und Empfehlungsliste

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 77,43 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -6,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 8,94 Mrd..

Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +16,24 %/+87,28 % bedeutet.