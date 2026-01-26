JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta drückte den Papieren des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen am Sonntagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Gupta sieht sich im Vergleich mit dem jüngsten Konsens für das vierte Quartal etwas optimistischer. Vestas legt am 5. Februar seine Zahlen vor./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 24,35EUR auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



