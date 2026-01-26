Der DeepBlue 5.0 von JA Solar liefert bankfähige Performance in einem sich verändernden globalen PV-Markt

Unter dem Motto „Performance You Can Bank On" bietet DeepBlue 5.0 einen höheren Energieertrag dank vier zentraler Stärken: Flächennutzung, Qualität, Leistung und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Szenarien. Die Auswahl der Module für das südkoreanische 410-MW-Projekt Haenam Bukil, die größte PV-Freiflächenanlage des Landes, unterstreicht das wachsende Vertrauen in ihren langfristigen Investitionswert.

BEIJING, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar, ein zuverlässiger globaler Partner im Bereich der grünen Energie, treibt den weltweiten Einsatz seiner DeepBlue-5.0-Module in den Segmenten Versorgungsunternehmen, Gewerbe und Industrie sowie bei Wohnimmobilien zügig voran. Hintergrund ist ein zunehmend volatiler globaler Photovoltaikmarkt, in dem Projektentwickler verstärkt auf langfristige Wertschöpfung, Bankfähigkeit und wirksame Risikominimierung setzen.

Intelligente Flächennutzung – mehr Leistung pro Modul

DeepBlue 5.0 verfügt über ein Full-Screen-Frontdesign ohne inaktive Flächen. Ermöglicht wird dies durch eine flexible Zero-Gap-Verschaltung, verdeckte Sammelschienen sowie eine Multi-Cut-Zelltechnologie.

Bis zu 15 mm mehr aktive Zelllänge und ~25 mm mehr Kantenausnutzung

mehr aktive Zelllänge und mehr Kantenausnutzung 1,82 % mehr effektive Stromerzeugungsfläche

mehr effektive Stromerzeugungsfläche Bis zu 20 W höhere Leistung

Mit einer Nennleistung von bis zu 670 W und einem Wirkungsgrad von 24,8 % erhalten Entwickler eine höhere Leistungsdichte, ohne den Platzbedarf für die Installation zu erhöhen.

Verbesserte Konstruktion – Zuverlässigkeit durch Design

Eine neue Modularchitektur erhöht die Packungsdichte, die Homogenität und die Langlebigkeit unter realen Einsatz- und Belastungsbedingungen. Zu den wichtigsten Upgrades gehören:

Verbesserte CSE-Verkapselung für bessere Abdichtung und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Optimierte (triangulierte) Positionierung der Anschlussdose für eine gleichmäßigere Lastverteilung

Fertigungskontrolle im Mikrometerbereich für geringere Schnittverluste und höhere Ausbeute

Zusammengenommen verringern diese Konstruktions- und Fertigungsverbesserungen die langfristigen Leistungsunsicherheiten und stärken damit Finanzierungssicherheit und Bankfähigkeit bei Großprojekten sowie im Gewerbe- und Industriesegment