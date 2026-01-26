    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJA Solar Holdings AktievorwärtsNachrichten zu JA Solar Holdings
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der DeepBlue 5.0 von JA Solar liefert bankfähige Performance in einem sich verändernden globalen PV-Markt

    Der DeepBlue 5.0 von JA Solar liefert bankfähige Performance in einem sich verändernden globalen PV-Markt
    Foto: adobe.stock.com

    BEIJING, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar, ein zuverlässiger globaler Partner im Bereich der grünen Energie, treibt den weltweiten Einsatz seiner DeepBlue-5.0-Module in den Segmenten Versorgungsunternehmen, Gewerbe und Industrie sowie bei Wohnimmobilien zügig voran. Hintergrund ist ein zunehmend volatiler globaler Photovoltaikmarkt, in dem Projektentwickler verstärkt auf langfristige Wertschöpfung, Bankfähigkeit und wirksame Risikominimierung setzen.

    JA Solar's DeepBlue 5.0 Delivers Bankable Performance in a Changing Global PV Market

    Unter dem Motto „Performance You Can Bank On" bietet DeepBlue 5.0 einen höheren Energieertrag dank vier zentraler Stärken: Flächennutzung, Qualität, Leistung und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Szenarien. Die Auswahl der Module für das südkoreanische 410-MW-Projekt Haenam Bukil, die größte PV-Freiflächenanlage des Landes, unterstreicht das wachsende Vertrauen in ihren langfristigen Investitionswert.

    Intelligente Flächennutzung – mehr Leistung pro Modul

    DeepBlue 5.0 verfügt über ein Full-Screen-Frontdesign ohne inaktive Flächen. Ermöglicht wird dies durch eine flexible Zero-Gap-Verschaltung, verdeckte Sammelschienen sowie eine Multi-Cut-Zelltechnologie.

    • Bis zu 15 mm mehr aktive Zelllänge und ~25 mm mehr Kantenausnutzung
    • 1,82 % mehr effektive Stromerzeugungsfläche
    • Bis zu 20 W höhere Leistung

    Mit einer Nennleistung von bis zu 670 W und einem Wirkungsgrad von 24,8 % erhalten Entwickler eine höhere Leistungsdichte, ohne den Platzbedarf für die Installation zu erhöhen.

    Verbesserte Konstruktion – Zuverlässigkeit durch Design

    Eine neue Modularchitektur erhöht die Packungsdichte, die Homogenität und die Langlebigkeit unter realen Einsatz- und Belastungsbedingungen. Zu den wichtigsten Upgrades gehören:

    • Verbesserte CSE-Verkapselung für bessere Abdichtung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
    • Optimierte (triangulierte) Positionierung der Anschlussdose für eine gleichmäßigere Lastverteilung
    • Fertigungskontrolle im Mikrometerbereich für geringere Schnittverluste und höhere Ausbeute

    Zusammengenommen verringern diese Konstruktions- und Fertigungsverbesserungen die langfristigen Leistungsunsicherheiten und stärken damit Finanzierungssicherheit und Bankfähigkeit bei Großprojekten sowie im Gewerbe- und Industriesegment

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der DeepBlue 5.0 von JA Solar liefert bankfähige Performance in einem sich verändernden globalen PV-Markt BEIJING, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ - JA Solar, ein zuverlässiger globaler Partner im Bereich der grünen Energie, treibt den weltweiten Einsatz seiner DeepBlue-5.0-Module in den Segmenten Versorgungsunternehmen, Gewerbe und Industrie sowie bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     