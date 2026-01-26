Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 64,80 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,50 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -19,43 %/+24,80 % bedeutet.