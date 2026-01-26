    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro

    • Jefferies senkt Kion-Kursziel von 63 auf 51 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft.
    • Schwache Daten zeigen keine Geschäftserholung.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 63 auf 51 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Hoffnung werde nun von der Realität abgelöst, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend. Mit dem starken Lauf der Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik sei eine Geschäftserholung in Deutschland und Europa vorweggenommen worden, die sich in schwachen Daten bisher nicht zeige. Auch die Auftragslage im Bereich Automatisierung drohe sich zu normalisieren. Ferhani setzte für die Aktien nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 64,80 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,50 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -19,43 %/+24,80 % bedeutet.


