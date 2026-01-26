RBC stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. 2026 werde ein Jahr der Neuaufstellung, schrieb Manjari Dhar in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Metzinger hätten mit ihrer "CLAIM 5 Touchdown"-Strategie gute Schritte zur Steigerung ihrer Markenstärke unternommen. Im neuen Jahr gehe es aber nun auf eine neue Umsatz- und Kostenbasis. Dhar rechnet mit einem Umsatzrückgang von etwa 7 Prozent. Wieder anziehende Dynamik sieht erst 2027./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 34,19EUR auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.





