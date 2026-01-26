    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Silberpreis klettert immer weiter - dieses Jahr schon Plus von 50 Prozent

    LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat am Montag seine jüngste Rally mit hohem Tempo fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel um bis zu sechs Prozent auf 109,46 Dollar an. Das Niveau hielt aber nicht ganz. Zuletzt kostete Silber noch 107,8 Dollar. In den ersten Wochen des Jahres hat sich das Edelmetall inzwischen um mehr als die Hälfte verteuert.

    Silber war zuletzt auch stärker gefragt als Gold. Der Preis für Silber war 2025 um fast 150 Prozent nach oben geklettert und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in unsicheren Zeiten.

    Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Zuletzt gab es auch immer wieder regionale Engpässe beim Silberangebot./zb/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

