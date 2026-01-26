Friedrich Vorwerk legt 2025 deutlich zu - übertrifft eigene Jahresziele

Den Geschäftsbericht für 2025 will das Unternehmen am 31. März veröffentlichen./mne/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 18.294 auf Ariva Indikation (23. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +12,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..

Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -29,75 %/+15,26 % bedeutet.